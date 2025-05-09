Erdoğan’dan vekillere büyük fırça! Talimatı verdi…

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletvekilleri ile kahvaltıda buluştu. Erdoğan, milletvekillerine ‘devamlılık’ uyarısında bulundu. “Terörsüz Türkiye” sürecine ilişkin ise iki hafta içinde netlik kazanacağını söyledi.

ERDOĞAN TARİHİ VE TALİMATI VERDİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin bebek ve asker katili Öcalan’ı meclise davet ederek ‘silah bırakma’ çağrısı, teröristbaşının ve terör örgütünün silah bırakma açıklaması ile son bulmuştu. Sürecin tamamlanmasına ilişkin AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, genel merkezde milletvekilleri ile yaptığı kahvaltıda tarih verdi.

Türkiye gazetesinin haberine göre; Erdoğan, milletvekillerine “Terörsüz Türkiye, inşallah hedefe ulaşacaktır. Cumhur İttifakı olarak, birlik beraberlik içerisinde memleketimizin sorunlarını çözmeye gayret edeceğiz. Ne şehit yakınlarını ne de gazileri rencide edecek hiçbir davranış içinde olmayız. İki hafta içinde süreç netleşecek. Sizde sürece katkı verin vatandaşa sahada süreci iyi anlatın” talimatı verdi.

MİLLETVEKİLLERİNE ‘DEVAMLILIK’ UYARISI

Erdoğan milletvekillerine ‘devamlılık’ uyarısı yaparak eleştiride bulundu. Erdoğan, “televizyon programları” ve “ekonomik sorunlar”dan dert yandı. Erdoğan, “Biz istişareye önem veren bir hareketiz. Hem teşkilatlarımız ile hem milletvekillerimiz ile istişare hâlinde yürüyoruz. Saha çalışmalarında vatandaşla ilişkileri sıkı tutmalıyız. AK Parti hep buradan kazandı. Yine bu şekilde yolumuza devam edeceğiz. Parlamentoda da devamlılık gösterin, Meclis çalışmalarını aksatmayın” şeklinde konuştu.