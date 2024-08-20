Erdoğan’ı ağlatan ünlü şaire yurt dışı yasağı

Nevzat Çelik, İzmir’deki orman yangınlarına ilişkin sosyal medya paylaşımı gerekçe gösterilerek gözaltına alındı.

Çelik, X hesabından yaptığı paylaşımda gözaltına alındığını belirtti. Paylaşımında, “Gerekçe: 16 Ağustos’ta X’te yaptığım, ‘Canım #izmiryanıyor. Gâvur İzmir değil, #TürkiyeYanıyor!’ paylaşımım. İfadem alındı…” dedi.

Devlet Bahçeli’ye emniyet şoku

“MAHALLE YANARKEN HEP SAÇIMIZI MI TARAYALIM?”

Çelik, “Hiç mi görmeyelim, duymayalım, konuşmayalım? Hiç mi eleştirmeyelim? Ne isteniyor? Mahalle yanarken hep saçımızı mı tarayalım? Peki, nasıl insan kalalım?” diyerek tepkisini dile getirdi. Çelik’in gözaltına alınmasına neden olan 17 Ağustos’ta X hesabından yaptığı paylaşımda, “Canım İzmir yanıyor. Gavur İzmir değil, Türkiye yanıyor! Koltuğuna yapışmış iktidar, aynada saçını tarıyor” ifadeleri yer alıyordu.

YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI

Çelik, akşam saatlerinde yeni bir paylaşım daha yaparak şu sözleri kaydetti: “Sevgili arkadaşlar… Benim ülkede yargılama yıldırım hızında işliyor! Canlı tanığıyım, dumanı üstümde tütüyor. Son durum şu: Dün geceki gözaltından sonra bugün yeniden emniyet müdürlüğüne çağrıldım. Savcılık, mahkeme derken… ‘Canım İzmir yanıyor, Gavur İzmir değil. Türkiye yanıyor’ paylaşımım ‘yalan’ olarak görüldü. Oysa benim ülkemde ‘yangına yangın’ denir! Sonuç itibariyle 24 saat içinde gül gibi bir yurt dışı çıkış yasağım oldu.”

“ETLİ BUTLU İSİMLERDEN GIK ÇIKMADIĞINI DA GÖRDÜM”

Çelik, kendisini yalnız bırakmayan arkadaşlarına teşekkür ederek, “Bu arada, her zorda kaldıklarında destek verdiğim ve vereceğim etli butlu isimlerden, hesaplardan gık çıkmadığını da gördüm. Üzülmedim dersem yalan olur! Neyse, enseyi karatmayalım. Özgürlük ve insanca yaşam için İtiraza Devam” dedi.

ERDOĞAN’I GRUP TOPLANTISINDA OKUMUŞTU

Nevzat Çelik, Ahmet Kaya’nın seslendirdiği “Şafak Türküsü” şiirinin yazarı.

Tayyip Erdoğan, 12 Eylül darbesinin astığı ilk devrimci olan Necdet Adalı için grup toplantısında şöyle konuşmuştu:

"Şair Nevzat Çelik’in Necdet Adalı için yazdığı o ünlü şiir bu zamansız ölümü en güzel şekilde resmediyor. Gerçekten çok duygusal. Beni burada arama anne kapıda adımı sorma, saçlarını yıldız düşmüş koparma anne, ölümü özledim anne...."

Yine ATV'de katıldığı bir programda şiirin bestelenmiş halini dinleyip gözyaşlarını tutamamıştı.