Devlet Bahçeli’ye emniyet şoku

T24 yazarı Tolga Şardan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan emniyet kararnamesiyle ilgili dikkat çeken bir iddiada bulundu.

Şardan, göreve getirilen isimler arasında MHP referansı bulunan polis müdürlerinin yer almadığını belirtti.

Şardan’ın “Jandarma'yı sarsan aşk skandalı ve Emniyet'te MHP'siz atamalarla değişen dengeler” başlıklı yazısından ilgili kısım şöyle:

Bahçeli'nin 17-25 saatini Ali Koç'un ziyareti öncesi koydurduğu ortaya çıktı

“EMNİYETTE MENZİLCİLER ETKİN”



Emniyet kararnamesiyle göreve getirilen isimler arasında özellikle MHP'nin referansı bulunan polis müdürü olmadığını söylemek yanlış olmaz. Aksine söz konusu kararnamenin genelinde kendilerini "Reyhani" ismiyle tanımlayan Erzincan Grubu'nun, Menzilciler'in ve Okuyucular'ın etkinliği görülüyor.

MHP'ye yakın isimlerin olmamasının hem bürokratik hem de siyasi anlamı var elbette.

Ayrıca İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın, Ankara Emniyeti'nde patlak veren gizli tanık ve darbe girişimi skandalı sırasında kendisine "dolaylı operasyon" yapmaya çalıştıklarını belirlediği polis müdürlerini görevden al(a)maması kararnamenin dikkat çeken diğer yönü.