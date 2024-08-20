Devlet Bahçeli’ye emniyet şoku

Düzenleme: Kaynak: t24
Devlet Bahçeli’ye emniyet şoku

Gazeteci Tolga Şardan geçtiğimiz gün yayımlanan emniyet kararnamesini değerlendirdi.

T24 yazarı Tolga Şardan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan emniyet kararnamesiyle ilgili dikkat çeken bir iddiada bulundu.

Şardan, göreve getirilen isimler arasında MHP referansı bulunan polis müdürlerinin yer almadığını belirtti.

Şardan’ın “Jandarma'yı sarsan aşk skandalı ve Emniyet'te MHP'siz atamalarla değişen dengeler” başlıklı yazısından ilgili kısım şöyle:

Bahçeli'nin 17-25 saatini Ali Koç'un ziyareti öncesi koydurduğu ortaya çıktıBahçeli'nin 17-25 saatini Ali Koç'un ziyareti öncesi koydurduğu ortaya çıktı

“EMNİYETTE MENZİLCİLER ETKİN”

Emniyet kararnamesiyle göreve getirilen isimler arasında özellikle MHP'nin referansı bulunan polis müdürü olmadığını söylemek yanlış olmaz. Aksine söz konusu kararnamenin genelinde kendilerini "Reyhani" ismiyle tanımlayan Erzincan Grubu'nun, Menzilciler'in ve Okuyucular'ın etkinliği görülüyor.

MHP'ye yakın isimlerin olmamasının hem bürokratik hem de siyasi anlamı var elbette.

Ayrıca İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın, Ankara Emniyeti'nde patlak veren gizli tanık ve darbe girişimi skandalı sırasında kendisine "dolaylı operasyon" yapmaya çalıştıklarını belirlediği polis müdürlerini görevden al(a)maması kararnamenin dikkat çeken diğer yönü.

İlgili Haberler
Yurt dışı üretici enflasyonu açıklandı
Yurt dışı üretici enflasyonu açıklandı
Okan Buruk’un kafaları karıştıran görüntüleri
Elon Musk iş ilanı açtı! Saati 1620 lira işte aranan şartlar
Borsa İstanbul’da bir şirket konkordato ilan etti
Mehmet Şimşek iki vergide geri adım attı
Ünlü sanatçının İstanbul konserine saldırı girişimi
Öne Çıkanlar
Yusuf Güney dünyaya gelecek acayip varlıkları açıkladı. İki yeni kehaneti duyurdu
Yusuf Güney dünyaya gelecek acayip varlıkları açıkladı. İki yeni kehaneti duyurdu
Dilan Polat olayı nedir?
Dilan Polat olayı nedir?
Yılmaz Özdil Alpay Özalan'ın kabusu olacak açıklamayı yaptı. Can Atalay bağlantısını anlattı
Yılmaz Özdil Alpay Özalan'ın kabusu olacak açıklamayı yaptı. Can Atalay bağlantısını anlattı
Öldürücü Maymun Çiçeği'nin çaresi Ankara'da çıktı. Prof. Dr. Oytun Erbaş açıkladı
Öldürücü Maymun Çiçeği'nin çaresi Ankara'da çıktı. Prof. Dr. Oytun Erbaş açıkladı
Birçok kişi bilmiyordu ; Salatalıkları dondurmak bakın ne işe yarıyor
Birçok kişi bilmiyordu ; Salatalıkları dondurmak bakın ne işe yarıyor
Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon kadrosu belli oldu... Kadroya iddialı 5 yeni isim
Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon kadrosu belli oldu... Kadroya iddialı 5 yeni isim
Son Haberler
İzmir Bayraklı'da taksiden uyuşturucu çıktı Yerel Haberler
İzmir Bayraklı'da taksiden uyuşturucu çıktı
Hayati tehlikesinin olduğu açıklandı. Durumu ciddiyetini koruyor Gündem
Hayati tehlikesinin olduğu açıklandı. Durumu ciddiyetini koruyor
Bursa'da suç örgütü çökertildi Yerel Haberler
Bursa'da suç örgütü çökertildi
Ersin Destanoğlu'na talip çıktı Spor
Ersin Destanoğlu'na talip çıktı
Afyon'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı Gündem
Afyon'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Bozcaada’daki yangını çıkaran hainin görüntüleri ortaya çıktı. Ada 10 gündür yangınlarla boğuşuyor Yaşam
Bozcaada’daki yangını çıkaran hainin görüntüleri ortaya çıktı. Ada 10 gündür yangınlarla boğuşuyor
Yurt dışı üretici enflasyonu açıklandı Ekonomi
Yurt dışı üretici enflasyonu açıklandı