Erdoğan’ı kızdıran toplantı! Bakanlara talimat üstüne talimat

Toplantıda birçok il başkanı, şehirlerinin ihtiyaçları doğrultusunda taleplerde bulundu. Erdoğan, ilgili bakanlara meselelerin bahane üretmeksizin çözülmesi talimatını verdi.

Gazeteci Emrah Özcan'ın haberine göre Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu ise uçuşların azaldığı yönündeki şikayetlere yanıt vererek seferlerin en kısa sürede artırılacağını belirtti.

"BAHANE ÜRETMEYECEKSİNİZ"

Erdoğan, “Vatandaşın hizmet talebini çözeceksiniz. Bahane üretmeyeceksiniz. Vatandaşa ‘yok’ yok. Geri çevirmeyeceksiniz” dedi.

Ayrıca, belediye yönetimlerinin ister AKP’de olsun ister muhalefette, ayrım yapmadan hizmetin her yere götürülmesi gerektiğini vurguladı. Seçim öncesi verilen sözlerin yerine getirilmesi gerektiğini belirtti.

Bitlis teşkilatı, Mutki ilçesine hastane talebi ve yaşanan doğalgaz sıkıntısının çözülmesi için Erdoğan’a taleplerini iletti. Erdoğan, ilçenin nüfusunun az olduğunu ve ortalama 50 yataklı gün hastanesi yapılmasının daha makul olacağını ifade etti.

Toplantıda ayrıca süt üreticilerinin sorunları da ele alındı. Üreticiler, süt tüketiminin düştüğünü ve firmaların artık üreticilerden süt almadığını dile getirdi. Bu nedenle süt ineklerinin kesilme riski ortaya çıktı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, süt tozuna yönelik ihracatta bazı kısıtlamalar olduğunu belirtti ve meseleyi her yönüyle değerlendireceklerini ifade etti .