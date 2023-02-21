Diyanet depreme 'kader değil' dedi. Depreme 'kaderin planı' diyen Erdoğan'ı köşeye sıkıştıracak fetva

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha önce Bartın’ın Amasra ilçesindeki maden faciası için kullandığı “kader planı” tanımını, ülkemizde meydana gelen 2 büyük depremde de kullandı.

Erdoğan yaptığı açıklamada “Bunlar kader planının içerisinde olan şeyler” dedi.

Depremi kadere bağlayan Erdoğan’a ve AKP kanadına başta ilahiyatçılar olmak üzere birçok tepki geldi.

ÜSTÜ KAPALI OLARAK TEPKİ GELDİ

Cumhuriyet’ten Sefa Uyar’ın haberine göre, Diyanet’in ilgili kurulundan da üstü kapalı olarak tepki geldi.

“Kader” tartışmasına bu kez Diyanet de verdiği fetva ile katıldı. Diyanet’in,Erdoğan ile ters düşmesi ise dikkat çekti.

Diyanet’in dini konulardaki en yüksek karar ve danışma organı olan Din İşleri Yüksek Kurulu (DİYK) geçtiğimiz gün “Müslümanın deprem ve doğal afetlere bakışı nasıl olmalı” sorusu üzerine bir fetva verdi.

“AFETLERİ İNSANIN İRADE VE SORUMLULUĞUNU YOK SAYARAK VE DE TAMAMEN KADERCİ BİR ANLAYIŞLA DEĞERLENDİRMEK UYGUN DEĞİLDİR”

Fetvada şu ifadeler kullanıldı

“İnsan öncelikle tabiatla ilişkisinde Allah’ın koyduğu kanunlara uygun hareket etmek ve gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür. Doğal afet riskini hesaba katmak, zemin, malzeme ve inşa teknikleri başta olmak üzere gerekli tüm iş ve işlemleri söz konusu kurallara göre planlamak bu sorumluluğun kaçınılmaz gereğidir. Gerekli tedbirleri alması yüce Allah’ın emridir. Dolayısıyla afetleri ve meydana gelen acı neticelerini, insanın irade ve sorumluluğunu yok sayarak ve de tamamen kaderci bir anlayışla değerlendirmek ve açıklamak bizim inancımıza uygun değildir.”

ERDOĞAN 'KADER' DEMİŞTİ

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, Kahramanmaraş kent merkezinde bulunan 12 Şubat Stadyumu’nda depremzedeler için AFAD tarafından kurulan çadır kentteki yurttaşları ziyaret etti. Erdoğan ise burada, depreme ilişkin bir kez daha kader planı yorumu yaptı. Erdoğan, Pazarcık’ta da bir depremzedeye, "Olanlar oldu. Bunlar kader planının içerisinde olan şeyler" dedi.

Öte yandan yine 41 işçinin hayatını kaybettiği Bartın’daki maden faciasıyla kader planını tanımlamıştı. Erdoğan “Kaza ve kadere inanan insanlarız. Elbette tespit ederlerse suçlunun yakasına yapışacağız. Tüm bunları yaparken mukadderata teslim olacağız.” demişti.