Erdoğan'ı protesto eden gençlerin tutuklanmasına bir tepki de Erbakan'dan

YRP lideri Erbakan, "Bu haksız, hukuksuz karar ile toleranssız ve şefkatsiz yaklaşımın kabul edilemez olduğunu altını kalın çizgilerle çizerek ifade ediyoruz" diyerek tepkisini dile getirdi.

TRT World Forum etkinliğinde, "Gemiler Gazze'ye, Hayfa'ya değil", "Vicdan Gemisi'ne neden izin verilmiyor", "Siyonist gemiler ülkemizde serbestçe dolaşıyor", "Gemiler Gazze'ye bomba taşıyor" sloganlarıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı protesto eden 9 gencin tutuklanmasına tepki gösteren siyasi isimlere YPR lideri Fatih Erbakan da katıldı.

FATİH ERBAKAN: KABUL EDİLEMEZ

Fatih Erbakan X hesabından yaptığı tepki açıklamasında "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı İsrail'le ticaret ile ilgili olarak protesto eden ve 3 gündür gözaltında tutulan, 7'si kadın 9 vatandaş tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu kişiler demokratik bir hak olan protesto haklarını kullandılar, kimseye hakaret etmediler, kimseye şiddet uygulamadılar.

Ayrıca bu olay ile ilgili olarak ortada olayın video kaydı olduğundan dolayı delillerin karartılma riski bulunmamasına rağmen, şahısların hepsi de yerleşik ikametgah sahibi olduklarından ve sabıka kayıtları bulunmadığından dolayı kaçma şüpheleri de olmamasına rağmen, yine de hepsinin tutuklanmalarına karar veriliyor. Bu haksız, hukuksuz karar ile toleranssız ve şefkatsiz yaklaşımın kabul edilemez olduğunu altını kalın çizgilerle çizerek ifade ediyoruz." ifadelerini kullandı.