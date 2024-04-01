Erdoğan'ı taklit eden Muhammed Nuh Nahya'dan yerel seçim videosu: Fatih nerede Fatih

Kaynak: Haber Merkezi
Erdoğan'ı taklit eden Muhammed Nuh Nahya'dan yerel seçim videosu: Fatih nerede Fatih
Sosyal medyada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın taklitleriyle ünlenen Muhammed Nur Nahya, yerel seçimlerle ilgili bir video paylaştı.

Sosyal medyada Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sesini taklit ederek ünlü olan Muhammed Nur Nahya’dan seçim gecesinde yeni bir video geldi.

Sandıklardan çıkan sonuçlarının netleşmesinin ardından Nahya, videoda AKP'nin birçok ilde yaşadığı hezimeti ele aldı.

Videoda, Cumhurbaşkanı Erdoğan olan Nahya’nın, seçim sonuçlarını elinde kolonyayla takip ettiği görülüyor.

"Emekliye falan 5 bin TL zam mı yapsak" diyen Nahya, "Başkanım çok geç artık" yanıtını alınca da, "Fatih nerede, Fatih" diye sesleniyor.

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