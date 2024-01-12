Erdoğan’ın 15 Ocak’ta açıklayacağı aday listesi ortaya çıktı. İki ilde sürpriz

Kaynak: Haber Merkezi
Erdoğan’ın 15 Ocak’ta açıklayacağı aday listesi ortaya çıktı. İki ilde sürpriz
Partilerin yerel seçim aday belirleme süreci hız kazandı. AKP'nin 15 Ocak'ta açıklayacağı listenin de ortaya çıktığı belirtildi. Listede İzmir ve Bolu için sürpriz isimler yer aldı.

İstanbul adayının Murat Kurum olarak açıklanmasının ardından Erdoğan’ın 15 Ocak’ta açıklayacağı Ankara ve İzmir büyükşehir belediye başkan adaylarının da kim olacağı merak konusu olmuştu.

Cumhuriyet Gazetesi'nden Selda Güneysu'nun haberinde yer alan iddialara göre; uzun süredir adaylığı konuşulan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un Ankara, AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ’ın ise İzmir Büyükşehir Başkanlığı adaylığının kesinleştiği ifade edildi.

İZMİR VE BOLU ADAYI KİM?

Ankara’nın Altındağ ilçesinde üç dönem belediye başkanlığı görevini yürüten ve 7 Nisan’da Tarım ve Orman Bakan Yardımcılığı görevine getirilen Veysel Tiryaki’nin, Bolu Belediye başkan adayı olarak açıklanacağına kesin gözüyle bakıldığı iddia edildi.

AKP, Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı için de son anda “aday değişikliğine” giderek mevcut Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir’de karar kıldı. Erdoğan ayrıca Sakarya’da Ekrem Yüce ile “yola devam” kararı aldığını belirtti.

ERDOĞAN ‘FATURA KESTİ’ DENİLİYOR

6 Şubat depremlerinden etkilenen illerin belediye başkanlarına da Erdoğan’ın “fatura kestiği” iddia edildi.

Kahramanmaraş’ta mevcut büyükşehir belediye başkanı Hayrettin Güngör’ün yerine, mevcut AKP il başkanı Fırat Görgel’in açıklanacağı ifade edildi.

Hatay’da ise mevcut AK Parti il başkanı Mehmet Öntürk’ü aday gösterileceğini iddia etti.

AKP’nin ayrıca
Diyarbakır’da Şerif Aydın,
Malatya’da Sami Er,
Adıyaman’da Kars Valisi Ziya Polat,
Şanlıurfa’da Mehmet Canpolat,
Muş’ta Feryat Asya,
Ağrı’da Abbas Aydın,
Çorum’da Halil İbrahim Aşgın,
Gümüşhane’de Yusuf Özgün,
Bilecik’te Mustafa Yaman,
Kırıkkale’de ise Bahattin Akgün ile seçimlere girmesine kesin gözüyle bakıldığı iddia edildi.

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