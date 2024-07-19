Erdoğan’ın 40 yıllık dostu böyle uyardı. ‘Çok sinsi bir oyunla karşı karşıya AK Parti’

AKP MKYK eski üyesi ve Erdoğan’ın 40 yıllık arkadaşı Metin Külünk, sokak hayvanlarına ilişkin kanun teklifinin tekrar gözden geçirilmesi amacıyla sosyal medya hesabından TBMM’ye açık çağrıda bulundu.

Sokak köpeklerinin 'ötenazi' adı altında uyutulmasını da kapsayan kanun teklifinin ilk 3 maddesi, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda yüksek tansiyonlu görüşmelerin ardından kabul edildi.

Kamuoyunda tartışmaların sürdüğü tasarı hakkında, AKP MKYK eski üyesi Metin Külünk de partisine uyarıda bulunarak komisyonda bulunan teklife tepkisini dile getirerek AKP’nin çok sinsi bir oyunla karşı karşıya kaldığını iddia etti.

Ötenazi kelimesine de tepki gösteren Külünk, tedbir alınması gerektiğini ancak büyük cümlelerle öldürmenin meşrulaştırılmasının kabul edilebilir olmadığını dile getirdi.

“TEDBİRİN ADI ÖTENAZİ DEĞİL”

Tedbir alınsın diyen Külünk bu tedbirin adının ötenazi olmadığını ve tek başına büyük devletlerin öldürmeden de çözüm bulabileceğini belirtti.

TBMM’ye açık çağrı başlığıyla sosyal medyadan paylaşım yapan Külünk, TBMM’de görüşülmekte olan hayvan hakları ile ilgili kanun teklifinde muğlak ifadelerin yer aldığını, art niyetli ucu açık belirsizliklerin olduğunu ve toplumsal infiale sebep olabilecek bazı haklı eleştirilerin de göz önünde bulundurulması gerektiğini ifade ederek, tasarının tekrar gözden geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

“AKP BÜYÜK TEPKİYE MARUZ KALACAK”

Külünk, kanunun bu şekilde yasalaşırsa kanunla kurallaştırılmış hayvan öldürme eylemi kanunlaşırsa, öldürülmüş hayvan fotoğrafları üzerinden AKP iktidarının mensuplarının ve parlamentoda bu yasaya parmak kaldıran milletvekillerinin ve AKP iktidarının kamuoyunda paylaşılan bu fotoğraflar üzerinden çok büyük tepkiye maruz kalacağını öne sürdü.

“ÇOK SİNSİ BİR OYUNLA KARŞI KARŞIYA AK PARTİ”

Külünk, “Bugün öldürmeyi tek başına sadece tedbir olarak öngörüp kanunun çıkmasını alkışlayanlar yarın bol alkışlarının yerini vicdansızlar sloganlarına bırakacaklardır” diyerek, AKP’nin çok sinsi bit oyunla karşı karşıya kaldığını dile getirdi.