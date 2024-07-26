Erdoğan’ın 50 yıllık dava arkadaşı patladı: Bunu bana söylememeli

AKP’nin kurucusu ve eski milletvekili Metin Külünk, uzun süredir partisine yönelik eleştiriler sıralıyor.

Külünk eleştirilerine parti içinden yanıt geldi. AKP eski MKYK Üyesi Avukat Mücahit Binici, “Gidin başka partiye üye olun, orada anlatın” ifadelerini kullanmıştı.

“BUNU BANA SÖYLEMEMELİ”

Gazeteci Barış Pehlivan’a konuşan AKP’li Metin Külünk, “Benim 52 yıllık mücadele hayatım var. Bunu bana söylememeli. Peki, özeleştiri geleneğini ayakta tutamazsak, kendi kendimize ayna tutup doğrularımızı ve yanlışlarımızı dillendirmezsek ne yapacağız? Ben AK Parti’de sade bir üyeyim şimdi. Benim MKYK üyeliğim, milletvekilliğim ya da yöneticiliğim yok. Ve sokaktaki ıstırabı görüyorum” dedi.

“TERBİYEME AYKIRI”

Pehlivan’ın, “Siz cumhurbaşkanına söylediniz mi bu eleştirilerinizi?” sorusuna yanıt veren Külünk, “Ben onunla olan görüşmelerimi dillendirmem. Terbiyeme aykırı. “Ben söylemiştim”i de çok makul görmüyorum. Ama emin olun: Bunları açık söylüyorsam demek ki sokakta bir şeyi görüyorum. Çünkü tek başına dolaşan, sürekli gezen bir adamım. Hepimizi ilgilendiren bir dalgayı görüyorum. Bu dalgayı kiminle aşacağız? Sayın cumhurbaşkanıyla” diye konuştu.