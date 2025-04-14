Erdoğan’ın 50 yıllık dostu öyle bir paylaşım yaptı ki!.. "Hak, adalet..."

AKP’nin kurucusu ve eski milletvekili Metin Külünk, uzun süredir partisine yönelik eleştirilere devam ediyor. Külünk, üniversitelerde akademik kariyerde torpillerin olmasını eleştirdi. Külünk X hesabı üzerinden yaptığı eleştiride, “Üniversitede akademik kariyer yapmak istiyorum ama şartların çok iyi olmasına rağmen ben giremiyorum.” Çok sık duyduğumuz feryat. Kim giriyor ya? O bölüm başkanının kendi belirlediği bir talebesi giriyor, ya rektörün istediği birisi belirliyor kadroları. Kendi arasında dön baba dönelim şimdi” ifadelerini kullandı.

KİMİN NE HAKKI VAR?

Külünk, hesapsız kitapsız bölümlerin açılmasından da dert yanarak şunları söyledi:

“Bundan bilim çıkar mı? Buradan Harward çıkar mı? Georgetown çıkar mı? London School of Economics çıkar mı? Yani birkaç tane üniversitemiz var bu anlamda seviyesi yukarıda, başka? Bu modellemeye… Yani Gümüşhane’de uluslararası ilişkilerin ne işi var ya? Gümüşhane’de hukuk fakültesi? Veya atıyorum ben… Anadolu’nun her yerinde hukuk fakültesi Yüz binlerce üniversiteden mezun olmuş, kamu kurumlarının kapısında “Bu kurumun hukuk işlerini, ticari işlerini ben takip edeyim” diyen hukuk mezunu evlatlarımız Yazık değil mi bunlara ya? Hesapsız kitapsız bölümler açılıyor, ondan sonra ortada yüzlerce, binlerce devletten kadro bekleyen üniversiteliler. Bu çocukların hayallerini yıkmaya kimin ne hakkı var ya? Kimin ne hakkı var?”

“ÇÖZÜM: LİYAKAT EHLİYET HAK ADALET”

Eğitim devriminin şart olduğunu söyleyen Külünk, çözümün hak ve adaletten geçtiğini söyledi. Külünk, “Liselerde bu ezbercilik nedir ya? Kaldıralım bunu ya, herkes yeteneğini keşfetsin. Yani şimdi herkesi eşitliyoruz. Neyle? Aynı sorularla. Niye? Niye? Niye? Sebep ne? Sebep ne? Niye, niye, niye, niye? Bırakın bu ülkenin değerleri, kendi içsel fark edişlerin önünü açalım. Şimdi benim bir torunumun sosyal zekâsı çok güçlü, diğer torunumun ben zekâsı. Niye ikisini eşitliyoruz? Bırak, o sosyal zekâsıyla sıyrılsın, çıksın kendi yeteneklerine göre o da. ÇÖZÜM: LİYAKAT EHLİYET HAK ADALET” dedi.

Güne Merhaba.



“Üniversitede akademik kariyer yapmak istiyorum ama şartların çok iyi olmasına rağmen ben giremiyorum.”



Çok sık duyduğumuz feryat.



Kim giriyor ya?

O bölüm başkanının kendi belirlediği bir talebesi giriyor, ya rektörün istediği birisi belirliyor kadroları.



Kendi… pic.twitter.com/BUCQKFNMTG — Metin KÜLÜNK (@mkulunk) April 14, 2025

ÖZLEM ZENGİN OLAYI LİYAKAT TARTIŞMALARINI ALEVLENDİRMİŞTİ

En son AKP’de Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Beştepe’deki Adli Yargı Kura Töreni sırasında yeğenini Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tanıtması dikkat çekmişti. Canlı yayınlanan törende yaşanan olay sosyal medyada tartışma konusu oldu. Liyakat tartışmalarını gündeme getirmişti.