Erdoğan’ın acele kamulaştırmalarına Danıştay’dan ‘hukuka aykırı’ kararı

AKP’li Niğde Belediyesi’nin tarihi Niğde Kale mahallesinde gerçekleştirdiği kentsel dönüşüm projesine Danıştay hukuki olmadığı belirtilerek iptal edildi. Cumhurbaşkanı kararının iptaline ilişkin 12 davanın beşinde Danıştay Cumhurbaşkanı Erdoğan‘ın imzasının bulunduğu acele kamulaştırma kararlarını iptal etti. Konuyla ilgili Avukat İsmail Hakkı Atal, “Bu kararlar aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin Türkiye’yi nasıl bir yönetim krizine soktuğunun da açık bir göstergesi” dedi.

YesilGazete.org'da yer alan bilgilere göre; Niğde Kale mahallesinin yıkımının dayandırıldığı “acele kamulaştırmalara ilişkin Cumhurbaşkanı kararı iptal” davaları 26 Nisan 2023 günü Danıştay 6. Dairesi‘nde görülmüştü. Daha önce yürütmeyi durdurma kararının verildiği davaların duruşmasında Danıştay Savcılığı da cumhurbaşkanı kararının iptali yönünde mütalaa vermişti. Konuya ilişkin Niğde Kale ve Eskisaray Mahallesi sakinleri adına açıklamada bulunan Avukat Atal şunları kaydetti:

“Yerli ve milli (?) AKP’li Niğde Belediyesi, dava açan 12 yurttaşın evleri dışında, 11’inci yüzyılda Selçuklular tarafından inşa edilmiş olan Niğde Kale‘sinin etrafında yapılanmış olan Kale mahallesinin tarihi dokusunu yok etti. AKP’li Niğde Belediyesi Anadolu Selçuklu ordusunun savaşlarda geçiş için kullandığı Kale’nin dış duvarları ile iç duvarları arasındaki tünelleri molozlarla doldurdu. Kontrolsüz yıkım işlemleriyle Niğde’nin simgesi tarihi Alaaddin Camii’sinin duvarlarının çatlamasına neden oldu. Niğde’nin son Bektaşi şeyhi Hacı Mehmet Mecdi Baba Türbesi‘ni de yıkarak, Eren’in kemiklerini bulunduğu yerden şehir mezarlığına taşıdı.”

‘HUKUKA AYKIRI’

Danıştay 6. Dairesi beş dava dosyasında da parseller yönünden iptal ettiği acele kamulaştırma kararlarını şu gerekçeye dayandırdı:

“29 Ocak 2021 tarihinde tesis edilen dava konusu Cumhurbaşkanı kararının dayanağı onaylı proje ve kamu yararı kararı olmadığından, acele kamulaştırma işleminin dayanağı olarak sunulan imar planının ise dava konusu işlemin tesis edildiği tarihten sonra Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 29 Temmuz 2021 tarihinde uygun bulunduğundan, kamulaştırma kararından önce alınması zorunlu olan kamu yararı kararının acele kamulaştırma işleminin tesis edildiği tarihten sonra alınması hukuka aykırı olduğundan…”

‘AKP, AKP’Lİ AVUKATLARI İDARE MAHKEMESİ HAKİMİ OLARAK DEVŞİRDİ’

“Eksik işlemlerle ve usulü tersine çeviren liyakatsiz bürokrat kadrolarla Devlet geleneğinin sallandığı Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi Türkiye’yi bir yönetim krizine sokmuştur” diyen Atal, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Şekil keyfiliğin can düşmanı, hürriyetin ikiz kardeşidir. Dava konusunda görüldüğü üzere AKP’li belediyeler ve Cumhurbaşkanlığı bürokratları şekli-usuli süreçleri dahi uygulayamayacak kadar liyakatsizdir. AKP yargıyı ele geçirmiş ve 2016’dan sonra AKP’li avukatları İdare Mahkemesi hakimi olarak devşirmiştir. İdare Mahkemelerinden artık lehimize karar çıkmazken; AKP’nin ele geçiremediği yargıdaki son kale Danıştay’ın bazı daireleri, verdikleri bu kararlarla kamu vicdanında adaletin vücut bulmasını sağlayarak, devletin temeli olan adaletin çökmesini engellemektedirler.”

BELEDİYEYE VE KORUMA KURULUNA TAZMİNAT DAVASI

Avukat Atal, Niğde Belediyesi’ne ve görevini yapmayan -görevini kötüye kullanan Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kuruluna karşı da tarihi yok etmelerinden dolayı tazminat davası açacaklarını duyurdu.