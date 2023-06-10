Erdoğan’ın ameliyat olacağı iddialarıyla ilgili açıklama yapıldı

Erdoğan’ın ameliyat olacağı iddialarına Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yanıt geldi.

Erdoğan’ın ameliyat olacağı iddialarıyla ilgili açıklama yapıldı

Editör: Ayşe Memiş

Gazeteci Can Ataklı, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ameliyat olacağını iddia etmişti.

Bu iddialar sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden konuyla ilgili cevap geldi.

O İDDİALARA YANIT GELDİ

Açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık durumuyla ilgili ortaya atılan iddialar kesinlikle doğru değildir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz" denildi.

Resmi sitede yapılan açıklamanın tamamı:

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık durumuyla ilgili ortaya atılan iddiaların doğru olmadığını bildirdi.

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık durumuyla ilgili ortaya atılan iddialar kesinlikle doğru değildir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz." ifadeleri kullanıldı.

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NE OLMUŞTU ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sağlık durumuyla ilgili bir çok haber ve iddia ortaya atılırken bir iddia da Can Ataklı’dan gelmişti.

Ataklı, Erdoğan’ın yeni bir ameliyata hazırlandığını öne sürdü. Öte yandan Ataklı, Erdoğan’ın bir ameliyata hazırlandığını ve ameliyattan sonra devam edip etmeyeceğine karar vereceğini iddia etti.

Twitter hesabından Erdoğan’ın yeni bir ameliyata hazırlandığını öne süren Ataklı “Erdoğan yeni bir ameliyata hazırlanıyor Doktorları en kısa zamanda bir operasyon yapılması gerektiğini söylediler Ameliyattan sonra Erdoğan’ın göreve devam edip etmemeye kendisinin karar vereceğini öğrendim” ifadelerini kullanmıştı.

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