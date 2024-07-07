Erdoğan'ın Berlin'deki konvoyunu Almanlar şaşkınlıkla izledi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi Hande Karacan
Erdoğan'ın Berlin'deki konvoyunu Almanlar şaşkınlıkla izledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin Hollanda ile oynayacağı çeyrek final maçını izlemek için Almanya’nın Berlin şehrine gitti. Maçı izlemek için Berlin’e giden Erdoğan’ın konvoyu Almanları bile şaşırttı. İşte o görüntüler…

EURO 2024 turnuvası kapsamında son 16 turunda milli takımımız Avusturya’yı 2-1 mağlup etmişti. Avusturya’ya karşı 2 gol atan milli futbolcu Merih Demiral’in golü attıktan sonra sevinirken bozkurt işareti yapması bazı kesimler tarafından tartışmalara neden oldu.

Alman Dışişleri Bakanı’nın konuyla ilgili gösterdiği tepki sonrası UEFA, Milli futbolcumuz Merih Demiral’a 2 maç ceza verdi ve hakkında soruşturma başlatıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu olaydan sonra tüm planlarını iptal ederek Almanya’nın Berlin şehrinde oynanacak olan maçı izleme kararı vermişti. Merih Demiral’a söz konusu gol sevinci nedeniyle UEFA’dan 2 maç ceza verilmesinin ardından, Almanya ve Türkiye ise karşılıklı olarak büyükelçilerini Dışişleri Bakanlıklarına çağırmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye A Milli Futbol Takımı ile Hollanda Milli Takımı arasındaki 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek final maçını izlemek üzere Berlin’e gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Berlin'e giderken uzun bir konvoy eşlik etti.

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KONVOY ALMANLARIN DİKKATİNİ ÇEKTİ

Erdoğan’ı takip eden konvoy Almanların dikkatini çekti. Evlerinin balkonundan dışarı çıkan Alman vatandaşlar, Erdoğan’ın konvoyunu büyük bir şaşkınlıkla izledi. Almanların verdiği şaşkınlık, olay yerindeki bir gazeteci tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Erdoğan, İstanbul'a dönüş Berlin Havalimanı'na doğru hareket etti. Erdoğan'ı Atatürk Havalimanında İstanbul Valisi Davut Gül, AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve diğer bazı yetkililer karşıladı.

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