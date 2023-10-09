Erdoğan'ın Binali Yıldırım'ın üstünü neden çizdiği ortaya çıktı. Şok eden iddia

AKP MKYK’da Erdoğan’ın Binali Yıldırım’ın ismini çizmesinin nedeni ve perde arkasındakiler gün yüzüne çıktı.

Erdoğan'ın Binali Yıldırım'ın üstünü neden çizdiği ortaya çıktı. Şok eden iddia

Halktv’den Seyhan Avşar’ın haberine göre, AKP büyük kongresinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 75 kişilik MKYK'da 2. adam olarak bilinen Binali Yıldırım’ın ismini çizmesi tartışmalara neden oldu.

Bu hareketin nedeni ortaya çıktıç Eski Varlık Fonu Başkanı Mehmet Bostan ve Mineks adlı yatırım danışmanlığı şirketinin patronu Bülent Göktuna, 25 milyon dolarlık bir usulsüz komisyona aracılık ederek devleti zarara uğrattığı gerekçesiyle tutuklanmıştı. Bu operasyonun talimatını ise bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın verdiği biliniyordu. Bostan’ın tutuklanması şüphesiz Türkiye’nin gündemine oturacak çok önemli bir olaydı. İfadelerde geçen kişi 2. İsim dediğimiz Binali Yıldırım’dı.

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MEHMET BOSTAN İFADE DE BELİRTTİ

Mehmet Bostan da Binali Yıldırım'ın talimatı ile bir grupla çalışmaya başladığını belirterek, “Bülent Göktuna ismini ilk defa Binali beyin beni yönlendirdiği Salih Orakçı'dan öğrendim. İş dışında bu adamla görüşmüşlüğüm, para alışverişim yok” ifadelerini kullandı.

“BİNALİ BEY İLE BİRLİKTE FİNANS KURULUŞLARI İLE YEMEK YEDİK”

Soruşturmanın şüphelisi iş insanı Bülent Göktuna ise ifadesinde, “Konsorsiyum yapmış olduğu sözleşmede 75 milyar doları Türkiye'ye getirmeyi hedefliyordu. 25 milyon dolarlık komisyon böylesine bir sözleşme için çok ufak bir rakamdır. Bankalar çok daha fazlasını verir. Deutsche Bank bize 4 milyar dolar hazırladı. Firmaların raporları hazır değildi. Binali bey ile görüştüm. Bana, 'Bu işi Varlık Fonu ile çözmek zor, Ziraat Bankası ile görüş’ dedi.

Binali bey ile birlikte finans kuruluşları ile yemek yedik. Binali bey bizi tebrik etti. Biz yüzde 3-3.25 faiz oranlarıyla 35 yıl vadeli bir kupon bono çıkaracağımızı söyledik. Biz o gün 15 milyar dolarlık fon topladık. Varlık fonu vecibelerini yerine getiremediği için bu fon gelmedi. Paraların kuruşu kuruşuna nereye ödendiği belli. Bizim şirketimize 25 milyon dolar geldi, 29 milyon dolar para çıkışı oldu. Yani biz 4 milyon dolar zarardayız" dedi.

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ŞOKE EDEN İDDİA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca alınan bu ifadelerinin ardından Binali Yıldırım’ın Varlık Fonu dosyasının şüphelisi olup olmayacağı merak konusu oldu. Başsavcılık kaynakları Yıldırım’ın şüpheli olmadığını belirtti.

Ancak yaşanan bu sürecin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Binali Yıldırım’a çok kızdığı, AKP Genel Başkan Vekilliği görevini bırakmasını istediği iddia edildi.

Hatta Temmuz ayının ilk haftası yani Bostan’ın tutuklanmasının hemen sonrasında Yıldırım kalp krizi geçirdi. Yıldırım’a yakın kaynaklar kendisinin bu yaşananlara üzüldüğünü için kriz geçirdiğini belirtti.

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