Erdoğan'ın CHP sorusuna verdiği yanıt AKP'lileri bile şaşırttı!

Düzenleme: Kaynak: Türkiye Gazetesi
Erdoğan MKYK toplantısında CHP sorusuna verdiği yanıt olay oldu. Erdoğan, CHP’de yaşananları dışarıdan takip ettiklerini belirtirken, asıl gündemlerinin 'Terörsüz Türkiye' olduğunun altını çizdi.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin MKYK toplantısında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. CHP'nin kurultay davası ve partiye yönelik operasyonlara ilişkin ise çarpıcı ifadelerde bulundu.

ERDOĞAN: ASIL GÜNDEMİMİZ 'TERÖRSÜZ TÜRKİYE'

Türkiye gazetesinin özel haberine göre; Erdoğan'ın CHP'ye ilişkin olarak, "CHP’deki gelişmeleri dışarıdan takip ediyoruz. Kendi içlerinde ortaya çıkan parti içi bir durum. Bizim odağımız 'terörsüz Türkiye' ve ekonomi. Asıl gündemimiz 'terörsüz Türkiye' sürecinin iyi yürümesi ve başarıya ulaşması. Süreçte odak kaybına müsaade edemeyiz" dediği aktarıldı.

Ayrıca MKYK toplantısında 12 yıllık eğitim süresine ilişkin yeni düzenleme, ekonomideki gelişmeler ve AKP'ye yapılacak transferler de masaya yatırılan konular oldu.

thumbs-b-c-9947fbe3652c47fc3d928643d7044ee7.jpg

AÇILIM TİYATROSU

"Terörsüz Türkiye" MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin teröristbaşı Öcalan'a 'örgütü lağvettiğini açıklasın' çıkışıyla tam anlamıyla başlamıştı. Açılım tiyatrosunda örgüt kendini fesih ederek silahları yakmıştı. Son olarak tiyatronun Meclis perdesiyle devam ediyor.

