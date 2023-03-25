25 Mart 2023 Cumartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Erdoğan’ın deprem bölgesinde attığı hastane temeli bugün iş makinesiyle apar topar söküldü

Erdoğan’ın deprem bölgesinde attığı hastane temeli bugün iş makinesiyle apar topar söküldü

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın dün katıldığı törende Hatay Defne'de bir hastanenin 'temeli' atılmıştı. O hastane 'temeli', bugün iş makinesiyle kaldırılırken görüntülendi.

Haber Giriş: 25 Mart 2023 Cumartesi - 20:26
Takip Et

Erdoğan’ın deprem bölgesinde attığı hastane temeli bugün iş makinesiyle apar topar söküldü

Erdoğan’ın deprem bölgesinde attığı hastane temeli bugün iş makinesiyle apar topar söküldü
+
Aa
-

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilden biri olan Hatay'ın Defne ilçesinde dün Deprem Konutları ve Yeni Devlet Hastaneleri Temel Atma Töreni gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törende, depremlerden büyük ölçüde zarar gören Hatay'da ileride yapılması planlanan hastane ve konutlara dair açıklamalar yapıldı. Cumhurbaşkanı'nın talimatı ile sırasıyla Hatay'da yapılması planlanan toplamda bin 500 yataklı dört yeni devlet hastanesinin temeli atıldı.

İYİ Partili Turhan Çömez, sosyal medya hesabından, "Erdoğan dün, Hatay Defne’de hastane temeli attı. Artık göz boyamayı bile beceremiyorlar" ifadelerini yazarak, temel atıldığını iddia ettiği görüntüyü paylaşmıştı.

ŞOV BİTTİ TEMEL KALDIRILDI

Diğer yandan o hastane "temeli", bugün iş makinesiyle kaldırılırken görüntülendi.

İşte hastane "temeli"nin "kayıplara karışma" anı:

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Son ankette Erdoğan'a kötü haber beklemediği yerden geldi
1
﻿Son ankette Erdoğan'a kötü haber beklemediği yerden geldi
﻿Son ankette Erdoğan'a kötü haber beklemediği yerden geldi
﻿İslam Memiş 'fırsat bir kere gelir' diyerek uyardı: Altını olanlar hazırlığa başlasın
2
﻿İslam Memiş 'fırsat bir kere gelir' diyerek uyardı: Altını olanlar hazırlığa başlasın
﻿İslam Memiş 'fırsat bir kere gelir' diyerek uyardı: Altını olanlar hazırlığa başlasın
﻿Faik Öztürk milletvekili aday adayı oldu. Safiye Soyman en büyük destekçisi
3
﻿Faik Öztürk milletvekili aday adayı oldu. Safiye Soyman en büyük destekçisi
﻿Faik Öztürk milletvekili aday adayı oldu. Safiye Soyman en büyük destekçisi
﻿Pentagon duyurdu: Suriye’deki ABD üssüne saldırı
4
﻿Pentagon duyurdu: Suriye’deki ABD üssüne saldırı
﻿Pentagon duyurdu: Suriye’deki ABD üssüne saldırı
﻿Seçim öncesi AKP’nin asgari ücret planı sızdı. İşte kulislerde konuşulan rakam
5
﻿Seçim öncesi AKP’nin asgari ücret planı sızdı. İşte kulislerde konuşulan rakam
﻿Seçim öncesi AKP’nin asgari ücret planı sızdı. İşte kulislerde konuşulan rakam
﻿Okullarda ara tatil tarihi belli oldu. Bakan Özer açıkladı
6
﻿Okullarda ara tatil tarihi belli oldu. Bakan Özer açıkladı
﻿Okullarda ara tatil tarihi belli oldu. Bakan Özer açıkladı
﻿Yemeğini bitiren hastanelik oldu
7
﻿Yemeğini bitiren hastanelik oldu
﻿Yemeğini bitiren hastanelik oldu
﻿Kütahya'da minibüs ile süt tankeri çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
﻿Kütahya'da minibüs ile süt tankeri çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
﻿Kütahya'da minibüs ile süt tankeri çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
﻿İftar vaktinde silahlı kavga
﻿İftar vaktinde silahlı kavga
﻿İftar vaktinde silahlı kavga
﻿Beşiktaş Emlakjet'ten kritik maçta farklı galibiyet
﻿Beşiktaş Emlakjet'ten kritik maçta farklı galibiyet
﻿Beşiktaş Emlakjet'ten kritik maçta farklı galibiyet
﻿Ozan Kabak doğum gününde kendi kalesine gol attı
﻿Ozan Kabak doğum gününde kendi kalesine gol attı
﻿Ozan Kabak doğum gününde kendi kalesine gol attı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.