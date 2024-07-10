Erdoğan’ın Diyarbakır’a atadığı vali kim çıktı?

Gülsüm Alpkıray / Yeniçağ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yapılan atamalarla beş ilin valisi değiştirildi. Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan atama kararlarına göre, Malatya Valiliğine Seddar Yavuz, Kocaeli Valiliğine İlhami Aktaş, Çanakkale Valiliğine Ömer Toraman, Elazığ Valiliğine Numan Hatipoğlu atanırken, Diyarbakır Valiliğine ise eski AKP’li Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu getirildi.

Atanan kişiler arasında en dikkat çeken isimlerden biri ise Murat Zorluoğlu oldu. 2017-2018 yıllarında Van Valiliği ve Van Büyükşehir Belediyesi kayyımı olarak görev yapan Zorluoğlu, 2019-2024 yılları arasında Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapmıştı. Zorluoğlu, lüks makam odasıyla tepkileri üzerine çekmişti.

Makam odasına İstanbul'dan 898 bin liraya mobilya aldığı ortayaçıkan Zorluoğlu, belediyeyi 246 milyon 3 bin lira borçla devralıp, güncel borcun yaklaşık 372 milyon liraya çıktığını açıklamıştı.

BELEDİYEYİ BORÇLU DEVRETMİŞTİ

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ni 500 milyon TL borçla devralan Zorluoğlu, beş yılın sonunda belediyeyi 2 milyar TL civarında borçla teslim etmişti. Zorluoğlu’nun ayrıca, kendisini belediye iştiraki olan TRABEL şirketinin yönetimine atayıp buradan maaş aldığı da öğrenilmişti.

KAYYIM’A KARŞI OLDUĞUNU YAZMIŞTI

Zorluoğlu'nun 2011 yılında yazdığı "Yeni Yerel Yönetimler Mevzuatı ve Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı" başlıklı makalesi de atama kararı sonrası yeniden gündeme geldi. İdarecinin Sesi Dergisi’nde yayımlanan makalede, Zorluoğlu AB yerel yönetimler şartına konulan çekincenin kaldırılması gerektiğini savunmuştu. Kayyım’a karşı ifadelerinin yer aldığı yazı daha sonra siteden kaldırıldı.

OTOBÜS KAZASINDA TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Zorluoğlu'nun belediye başkanlığı döneminde Trabzon Büyükşehir Belediyesi’ne ait bir yolcu otobüsünün şarampole yuvarlanması sonucu beş kişi hayatını kaybetmiş ve 37 kişi de yaralanmıştı. Bu olayın ardından, acılı aileler Zorluoğlu’na büyük tepki göstermişti.

KAYINBİRADERE ART ARDA GÖREVLER

Zorluoğlu’nun, seçildikten sonra kayınbiraderini önce özel kalem müdürlüğü, sonra Muhtarlar Dairesi Başkanlığı ve daha sonra da belediyenin Turkuaz şirketi yönetim kurulu üyeliğine getirdiği de iddia edilmişti.

Atamanın basına yansımasının ardından açıklamalarda bulunan Zorluoğlu, kayınbiraderinin özel kalem müdürlüğünü vekâleten yürüttüğünü, sadece Muhtar İşleri Daire Başkanlığı’ndan maaş aldığını açıklamıştı. Bir süre sonra ise Başkan Zorluoğlu’nun talimatıyla Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nde Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı birimi kurulduğu bu birimin başına ise Turan getirilmişti.

İŞSİZ VATANDAŞA SKANDAL CEVAP

Zorluoğlu’nun skandalları sadece bunlarla da sınırlı kalmadı. Zorluoğlu, evli genç bir çiftin kendisine yönelttiği işsizlik sitemine skandal bir yanıt vermişti. Gökhan Öztürk isimli genç, eşini yanına alarak Başkan Zorluoğlu’na 3 yıldır işsiz olduğunu ve belediye dâhil iş bulamadığını belirterek, “Askerden geleli 3 yıl oldu. Eşim hemşire, benim mesleğim tekstil. İş bulamıyorum. 200 bin lira borcum var. Her işi yaparım” demişti. Öztürk, intihar teşebbüsünde bulunanların belediyede işe alındığını iddia ederek, 'Biz de bir yere mi çıkalım?” demişti. Zorluoğlu, ise 'Biz o şekilde kimseyi almıyoruz. Çıkana atla diyoruz, atlıyor' yanıtını verdi.

YENİDEN ADAY GÖSTERİLMEDİ

Belediye başkanlığı görevini Mart 2024 seçimlerine kadar sürdüren Zorluoğlu, 31 Mart seçimlerinde yeniden aday gösterilmedi. Seçimlerden üç ay sonra, bu kez Diyarbakır'a vali olarak atandı.

MURAT ZORLUOĞLU KİMDİR?

Murat Zorluoğlu, 1971 yılında Ankara'nın Haymana ilçesinde dünyaya geldi. İlkokul eğitimini Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı Kumlu Köyü İlkokulunda, ortaokul eğitimini Trabzon İmam Hatip Lisesinde, lise eğitimini ise Trabzon Lisesi ve İstanbul'da bulunan Hayrullah Kefoğlu Lisesinde tamamladı. Yükseköğrenimini 1993 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde bitirdi

Mülki idare amirliği kariyerine 1994 yılında Trabzon'da kaymakam adayı olarak başlayan Zorluoğlu, Mersin ve Bingöl'de kaymakamlık yapmıştır. Daha sonra Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü'nde Şube Müdürü, Daire Başkanı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı ve Müsteşar Yardımcısı Vekili görevlerinde bulundu. Ayrıca Elazığ Valiliği görevini de yürüttü. Zorluoğlu, 2017 yılında Van Valisi olarak atandı.