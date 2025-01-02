Erdoğan’ın dokunmayacağı 5 bakanın ismi belli oldu! AKP kulislerinden sızdı...

Düzenleme: Kaynak: Türkiye Gazetesi
Erdoğan’ın dokunmayacağı 5 bakanın ismi belli oldu! AKP kulislerinden sızdı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kabinede yeni isimlere görev vereceği kulislerde konuşulurken, yeri garanti olan 5 bakanın ismi de belli oldu.

AKP’de değişim hazırlıkları İl ve ilçelerde devam ederken, Kabinede nasıl bir değişiklik olacağı ise merak konusu oldu. Şubat’ın sonuna doğru yapılacak olan büyük kongrede Erdoğan’ın kabinede yeni isimlere görev vereceği kulislerde konuşuluyor.

BÜYÜK KONGREDEN SONRA BÜYÜK DEĞİŞİKLİK!

2024 yerel seçimlerinde 22 yıllık iktidar döneminde ilk kez AKP 2. parti konumuna düşmüştü. Bu noktada Erdoğan, tarafından değişim mesajı verilmişti. İlk olarak İl ve ilçelerde başlayan değişim şimdilerde MYK ve kabinede de olacağı konuşuluyor. Değişikliklerin şubat sonundaki büyük kongreden sonra olacağı aktarılıyor.

YERİ GARANTİ 5 BAKAN BELLİ OLDU

Türkiye gazetesinin özel haberine göre; AK Parti kulislerinde, kabinede en az 5-6 bakanın değişeceği belirtiliyor. Kulislerde, kimlerin gideceğinden çok, yeri garanti olan isimler üzerinde değerlendirmeler olduğu aktarıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler’in, ‘yeri sağlam’ isimler arasında olduğu öne sürüldü.

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