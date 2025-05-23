Erdoğan'ın elini kolunu bağladığı bakan! Sadece 2 destekçisi kaldı...

Nefes yazarı Nuray Babacan, AKP içerisinde yalnız bırakılan bakanın ismini verdi. Babacan, “İş dünyası ve ekonomi çevrelerine göre Şimşek bu süreçte partisi tarafından yalnız bırakıldı” dedi. Ayrıca iki destekçisinden birinin , Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, diğeri genel başkan yardımcısı Nihat Zeybekci olduğunu Babacan aktardı.

İBB OPERASYONU ŞİMŞEK’İ ZORLAYAN SÜREÇ OLDU

İBB’ye yapılan operasyon sonrası ekonomideki yansıması olumsuz olmuştu. Hazine ve Maliye Bakanı Ancak her gün yapılan operasyonlar ise yabancı yatırımcıyı tedirginleştiriyor. Bu noktada yatırımcının gelmemesi Şimşek’i zorluyor. Mehmet Şimşek bu süreçte gittiği Avrupa ülkelerinde 'sorunlar' soru olarak geliyor.

“ŞİMŞEK YALNIZ KALDI, SADECE İKİ DESTEKÇİSİ VAR…”

Nefes yazarı Nuray Babacan, iş dünyası ve ekonomi çevrelerinde Şimşek’e bu süreçte yalnız bırakıldığı konuşulduğunu söyledi. Babacan, Şimşek’i yalnız bırakmayan iki ismi, “Şimşek’in güven yaratmak ve rayından çıkan ekonomiyi yeniden yola koyabilmek için yaptığı tüm çalışmalarda yalnız olduğu anlatılıyor. İki destekçisi var. Biri, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, diğeri genel başkan yardımcısı Nihat Zeybekçi. Zeybekci haftalar sonra topa girdi. Yılmaz’ın sesi ise cılız çıkıyor. Partinin büyük bölümünden ses çıkmadığı, coşkulu sosyal medya kullanıcılarının sessiz kaldığı, iktidar medyasının da gerekli desteği vermediği anlatılıyor.” dedi.

DEĞİŞİM Mİ YAŞANACAK?

22 yıllık AKP iktidarı geçtiğimiz yerel seçimlerde sona erdi. AKP’deki düşüş sonrası yenilemelerin ilk ayağı MYK’da yaşanmıştı. Parti içerisindeki değişimlerin ise bakanlıklara da yansıyacağı kulislerde konuşuluyordu. Şimşek’in ekonomide yalnız bırakılması ise akıllara ‘değişim olacak mı?’ sorusunu getiriyor.