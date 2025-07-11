Erdoğan’ın en çok çekindiği iki şeyi açıkladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik son dönemde yaptığı sert açıklamalar, geniş yankı uyandırırken gazeteci Hakan Aygün’ün değerlendirmeleri de dikkat çekti. Aygün, Cumhuriyet Halk Partisi’nin muhalefet söylemlerinde dozun artmasına rağmen Erdoğan’ın bu çıkışlara karşı klasik stratejisini uygulayarak tepki vermekten kaçındığını savundu. Özellikle “sokağa dökme” ve “yüce divanda yargılama” çıkışlarının Erdoğan için rahatsız edici olsa da siyasi açıdan göz ardı edilmiş gibi yansıtıldığını öne sürdü.

Hakan Aygün, uzun süren iktidarların en çok sokak hareketlerinden ve iktidarı kaybetmeleri halinde olası yargılamalardan çekindiklerine vurgu yaparak şöyle konuştu:

Son günlerde beni en çok şaşırtan şey Erdoğan'ın iki konuda beklediğim tepkileri vermemesi oldu. Ama sonra düşündüm. Bu Erdoğan'ın klasik taktiğidir. Erdoğan duymak, görmek istemediğini görmez. Kendisi hakkında yalan, yanlış veya olumsuz şeyler olsa bile dile de getirmez. Hiç görmemezlikten gelir. Erdoğan, Özgür Özel'in iki çıkışına karşı bence fazlasıyla tepkisiz kaldı. Neredeyse duymamış gibi yaptı. Ucundan dillendirdi ama hiç büyütmedi. Bence en çok büyütülecek konulardı. Nedense öfkesini zamana yaymak istedi. Biraz zamana bıraktı. Bu çıkışlardan biri sokağa dökme çıkışıdır. Diğeri de devri sabık yapacakmış gibi yüce divanda sizleri yargılayacağız duyurusudur. Bakınız sadece Erdoğan değil uzun süren iktidarlar üzerinden konuşayım. Bu iktidarlar en çok bu ikisinden korkar. Uzun süren iktidarlar sokaktan ve iktidarı kaybettikten sonra hapislere düşmekten korkar. Bu yüzden iktidarlarına sıkı sıkıya sarılırlar. İktidarda kalmak için bugün de örneğini gördüğümüz şekilde ellerinin geleni arkalarına koymazlar. Bugünlerde kimsenin yere göre sığdıramadığı Özgür Özel ve ekibi henüz olanı ve olacağı iyi okuyamıyor. Yerel seçimden sonraki normalleşme hamlesi bence doğruydu. Yani iktidar sahiplerini çok ürkütmemek doğru bir taktiktir. Eğer ürkütürsen, korkutursan başına her şey gelebilir.

KÜÇÜMSENECEK LAFLAR DEĞİLDİ

İktidarlar için iktidarda kalmak asıl amaç olur ve muhalefetin attığı havalara baktıkça gerildiler ve fair play dışına taşan bir oyun planı kuruldu. Evet, CHP'nin canı çok yanıyor ve Özgür Özel ayağına basıldığında ağzına geleni söyleyen biri gibi bağırıyor. Sokağa dökme, yüce divan bağırtıları bu işleri yapamayacak olanların sadece bağıracak, bağırmakla yetinecek olanların sözleri gibi geliyor. Yoksa yapacaksan ne konuşup duruyorsun yaparsın. Yapmayacağını kendin de biliyorsun. Ama yine de bence Erdoğan'ı bu iki açıklama da çok rahatsız etti. Dikkat ettim, sert çıkışlar olmadı. Tam tersine bu çıkışları hafife almış gibi görünmek istedi. O her zamanki taktikle tehlikeli lafları hafife alır ve topluma kanıksatmaz. Özgür Özel'e karikatür gibi bağırıp çağırıp orta oyun oynuyor. Halk gülüp geçiyor babından bir küçümseme çekti. Aslında küçümsenecek laflar değildi.