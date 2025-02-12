Erdoğan’ın en önemli başdanışmanı idam cezası istedi: Sallandıracaksın üç-beş adamı

Sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 103’e yükselmişti. İktidara yakınlığı ile bilinen yazar Murat Bardakçı, sahte içki ölümlerindeki artış için şok bir yazı kaleme aldı. Bardakçı, inceden sahte içki satanlar için idam istedi. Bardakçı, “Eskiler böyle ikrah ettiren işlerin önünü alabilmek için “Sallandıracaksın üç-beş adamı, bak bir daha cesaret edebilecekler mi?” demekte pek de haksız sayılmazlarmış!” ifadelerini kullandı.

“AĞIR BİR CEZA İSE NÂDİREN İŞİTİLİYOR”

Son günlerde Ankara'da 33 vatandaşın sahte içkiden hayatını kaybederken, 14 Ocak-6 Şubat tarihleri arasında sahte içki kaynaklı 70 kişi yaşamını yitirdi. Son vefat haberleriyle beraber toplam can kaybı sayısı 103'e gelmişti. İktidara yakınlığı ile bilinen Hürriyet yazarı Murat Bardakçı, “Sahte içki imal etmek ile taammüden cinayet arasında fark yoktur!” başlıklı köşe yazısında flaş açıklamalarda bulundu.

“Sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı bu yazıyı yazdığım sırada 103’e çıkmış, yani 78 kişinin can verdiği Kartalkaya faciasını bile geride bırakmıştı!” diyen Bardakçı, “Sahte içkinin cezası, hukukçular arasında uzun zamandır tartışılıyor ama bu kadar ölüme rağmen hâlâ bir görüş birliği mevcut değil. Şişelenmiş zehri satanlar hakkında Ceza Kanunu’ndaki “doğrudan kasıt”, “olası kasıt”, “basit taksir” yahut “bilinçli taksir” gibi hukukî kalıplardan hangisinin uygulanacağı konusunda farklı görüşler var ve mahkemelerden birbirinden farklı cezalar çıkıyor. “Herif lâyığını bulmuş, oh olsun!” dedirten ağır bir ceza ise nâdiren işitiliyor” dedi.

“SALLANDIRACAKSIN ÜÇ-BEŞ ADAMI”

Türk Ceza Kanunu’nun 81. maddesi “Bir insanı kasten öldüren kişi, müebbet hapis cezası ile cezalandırılır” ifadelerini hatırlatan Bardakçı’nın, “Dolayısı ile sahte içki imal edenler ile satanlar kasten cinayet işledikleri için en azından bu maddeye göre mahkûm edilmeli, işi tasarlayarak yaptıklarının ispatı hâlinde ise 82. madde gereği ağırlaştırılmış müebbede mahkûm edilmelidirler. Eskiler böyle ikrah ettiren işlerin önünü alabilmek için “Sallandıracaksın üç-beş adamı, bak bir daha cesaret edebilecekler mi?” demekte pek de haksız sayılmazlarmış!” sözleri dikkat çekti.