Erdoğan'ın eniştesine darbeyi Cübbeli haber vermiş

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Erdoğan'ın eniştesine darbeyi Cübbeli haber vermiş

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20 Temmuz 2016'da El-Cezire televizyonunda, darbe girişimini eniştesinden öğrendiğini aktarmıştı. Öte yandan, Cübbeli Ahmet, katıldığı bir programda 2011 yılında Erdoğan'ın eniştesine darbe olacağı bilgisini kendisinin ilettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminden sadece 5 gün sonra El-Cezire televizyonuna yaptığı açıklamada, darbeyi kız kardeşi Vesile İlgen'in eşi Ziya İlgen'den öğrendiğini söylemişti.

Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, katılmış olduğu bir yayın sırasında darbe olacağı bilgisini Erdoğan'ın eniştesine kendisinin verdiğini iddia etti.

"2011 YILINDA ENİŞTESİNE DARBE OLACAĞINI BEN SÖYLEDİM"

2011 yılında Ziya İlgen ile görüşen Cübbeli, "Bunlar hazırlanıyor, silahlanıyor, darbe olacak diye ben söyledim" şeklinde konuştu.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Erdoğan darbe haberini eniştesinden aldığını söylerken şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bana eniştem söyledi ama başta inanmak istemedim. Sonrasında istihbarat teşkilatı ve farklı kaynaklardan doğrulandıktan sonra orada ben ve Enerji Bakanı gerekli adımları atarak Dalaman’a hareket ettik. İstanbul’da da bazı sıkıntılarla karşılaştık. Alçak uçuş yapan F-16’ları duyduk ama on binlerce kişinin sokaklara döküldüğünü de gördük. Her şeyi kontrol altına almaya çalıştık. Ondan sonraki sürece yönelik adım attık. 12 saat içerisinde işi kontrolümüz altına aldık. Bu gelişmelerle birlikte de bizler bir şeye çok dikkat ettik. Gezi olaylarında daha önce edinilmiş tecrübelerimiz var, bu değerlendirmenin neticesinde Birinci Ordu Komutanımızın yaptığı açıklama. Ardından savcılarımızın açıklamaları süreci kontrol altına almaya çok yardımcı oldu."

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