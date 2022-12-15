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  • Erdoğan'ın eski danışmanı Akif Beki: İktidar sandıkta kaybettiği İstanbul’u sandıksız geri aldı

Erdoğan'ın eski danışmanı Akif Beki: İktidar sandıkta kaybettiği İstanbul’u sandıksız geri aldı

Karar yazarı Akif Beki, “AK Parti ve Erdoğan’ın, geçmişte kendilerine yapılmasından şikayet edip de başkasına fazlasıyla yapmadığı ne kaldı?” diye sordu.

Haber Giriş: 15 Aralık 2022 Perşembe - 10:11
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Erdoğan'ın eski danışmanı Akif Beki: İktidar sandıkta kaybettiği İstanbul’u sandıksız geri aldı

Erdoğan'ın eski danışmanı Akif Beki: İktidar sandıkta kaybettiği İstanbul’u sandıksız geri aldı
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Karar yazarı Akif Beki, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na hapis cezası ve siyasi yasak verilmesiyle ilgili bir köşe yazısı kaleme aldı.

Beki’nin bugünkü köşe yazısının ilgili kısmı şöyle:

O, buna ‘ahmak’ demiş. Bu da ‘sensin, sana benzer, sana derler’ tarzında ona iade etmiş. Bu ceza aldı, başkanlığı düştü; ona hiçbir şey olmadı, bakanlığa devam ediyor. O, İçişleri Bakanı Soylu. Bu da İBB Başkanı İmamoğlu. Ben de kirli siyasetin değil hukukun işlediğine, kararı yargının verdiğine inandım. ‘Ahmak’ demek; hapis, siyaset yasağı ve haklardan men gerektiren bir suçsa... Sırf lafı, ilk söyleyene iade ettiği için İmamoğlu, artık seçime girip muhtar bile olamayacaksa... İlk söyleyen Soylu’ydu, ona niye hiç ceza ve yasak yok diye sormuyorum.

İktidar, sandıkta kaybettiği İstanbul’u, yargı eliyle sandıksız geri aldı. Ama milli irade gaspı da sayılmaz. AK Parti’ye karşı yapıldığında olur öyle şeyler. Seçimle gelenin seçimle gitmesi prensibi mi! AK Parti’nin seçimle gelen son İBB Başkanı Topbaş’tı, sandıkla mı gitmişti? Zorla istifa ettirildi.

AK Parti ve Erdoğan’ın, geçmişte kendilerine yapılmasından şikayet edip de başkasına fazlasıyla yapmadığı ne kaldı? Bir bu eksikti, yargı tamamlamış oldu. Artık ‘şu ayrımcılık da kaldı, bu haksızlığı da yapmadılar’ denecek ne var?

Ha 2023 seçimlerine etkisi, siyasi sonucu mu? Kendi tecrübeleri ne anlatıyor, AK Parti ve Erdoğan’a sorun. Doğru cevabı, onların mağduriyet hikayesinde bulacaksınız. Yargı vesayeti, jüristokrasi, siyasete antidemokratik müdahaleler, milli iradenin gaspı, sandığa darbe, seçilmişlerin atanmışlara oyuncak edilmesi filan hep eski Türkiye’deydi.

Cumhurbaşkanlığı kişi hükümeti sistemine geçerek tabutlarına son çivi çakılmış, betona gömülmüşlerdi. ‘Maşallah, çok şükür’ hissiyle dolup hamdedecekleri tutmayalım.

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