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  • Fehmi Koru İlk seçimin 'sürpriz partileri' olmalarını bekliyorum dedi. İki partinin adını verdi

Fehmi Koru İlk seçimin 'sürpriz partileri' olmalarını bekliyorum dedi. İki partinin adını verdi

Gazeteci Fehmi Koru, anketlerde beklenen ilgiyi göremediklerini söylediği Gelecek ve DEVA partileriyle ilgili "İlk seçimin ‘sürpriz partileri’ olmasını bekleyenler çok. Ben de onlardanım" dedi.

Haber Giriş: 6 Aralık 2022 Salı - 14:07
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Erdoğan'ın eski yol arkadaşı Fehmi Koru iki partinin adını verdi: İlk seçimin 'sürpriz partileri' olmalarını bekliyorum

Fehmi Koru İlk seçimin 'sürpriz partileri' olmalarını bekliyorum dedi. İki partinin adını verdi
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Gazeteci Fehmi Koru, uzun yıllar AKP'de siyaset yapan ve iktidar partisince kurulan hükümetlerde üst düzey görevlerde bulunan Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu Gelecek Partisi ve Ali Babacan'ın liderliğini üstlendiği DEVA Partisi'nin durumunu değerlendirdi.

Her iki partinin de anketlerde beklenenden az ilgi gördüğünü dile getiren Koru, şunları söyledi:

"(...) Bugün en fazla şikayet edilen ekonomik sıkıntılara yol açan yanlış kararlar Ali Babacan’dan sonra onun vaktiyle sürdürdüğü görevi üstlenmiş olanlara ait. Hiç değilse bu sebeple DEVA Partisi’ne ilgi duyulması gerekmez mi?

Davutoğlu da AK Parti iktidarında bir dönem başbakanlığı üstlenmişti. Onun başında bulunduğu son dönemde, AK Parti, seçimde her iki seçmenden birinin oyunu alma başarısını göstermişti. O seçmen kitlesinin bir bölümünün Davutoğlu kurunca partisine ilgi göstermesi beklenmez mi?

Gerekirdi ve beklenirdi, ancak kamuoyu araştırmalarına -hiç değilse benim görebildiklerime- bakılırsa, her iki siyaset adamının partilerine ilgi beklendiğinden daha az. Üstelik, kendilerinin ayrılmalarından sonra AK Parti’nin görüntüsünde ciddi bozulmalar olduğu da bir gerçek.

AK Parti’nin siyaset dili bile olumsuz biçimde değişti. Toplumu yakından ilgilendiren hemen her konuda gerilemeler ve bozulmalar yaşanıyor.  İçeride de dışarıda da… Normal bir akıl yürütmeyle, hiç değilse bir kısım AK Parti seçmeninin, önce bir süreliğine ‘kararsız’ kalsalar bile sonunda bu iki partiden birine seçmen yazılması beklenir. Öyle olmadığı anlaşılıyor.

Bir noktaya daha işaret etmem şart: Babacan ve Davutoğlu çalışkan iki siyaset adamı. Partilerini kurduktan itibaren bugünlere kadar hiç durmaksızın sürekli faaliyet halindeler. Açık-kapalı toplantılar-mitingler düzenliyor, halkın içine karışıp sürekli nabız yokluyorlar.  

Gayrette geride kaldıkları söylenemez.

Yeni kurulmuş partilerin hemen büyük bir ilgi patlaması yaşaması pek görülmez; ilgi zamanla büyüyebilir. Tamam, ancak onlardan az önce kurulmuş bir başka parti -İYİ Parti- kısa sayılabilecek bir sürede kalabalık bir grubu Meclis’e sokmayı başardı; aynı başarıyı tekrarlayabileceği kamuoyu yoklamalarından anlaşılıyor.

Her ne kadar DEVA ve Gelecek’te liderlerinin isimleri öne çıkıyor olsa da, her iki partide siyasi hayatın içinden, bürokrasiden, uluslararası tecrübeye sahip, pek çok yönden dikkate alınmaya değer şahsiyetler bulunuyor. 

Ekonomi konusunda ve diplomasi alanında parlamış, iş dünyasından, akademik hayattan çok sayıda parlak şahsiyet.

Bütün bu gerçekleri üst üste koyduğumda şu soruya makul bir cevap bulamıyorum: İktidarın zaafları bu denli ortaya çıkmışken, muhalefette İYİ Parti şöyle ya da böyle ilgi görürken, DEVA ve Gelecek partileri kendilerine taraftar bulmakta neden zorlanıyor?

Daha da tuhafı, her çeken gün oylarını artırmalarına tanık olunması gerekirken, kamuoyu yoklamalarına da yansıyacak biçimde bu iki partinin gördüğü ilginin son zamanlarda azalmasıdır. 

Neden, neden, neden? Kendi hesabıma bu soruya verebileceğim keskin bir cevabım yok.

Partilerin yönetiminde yer alanlar, sonuçlarını görmezden gelmek veya ciddiye almamak yerine, değişik sorulara verilen cevaplara bakarak, kendilerinin ve partilerinin atağa kalkmalarını sağlayacak ipuçlarını hemen her araştırmada bulabilirler.

Onlar açısından teselli anlamında söylenebilecek tek şey şu: Seçim iyi ki geçen hafta yapılmadı, iyi ki bu pazar da seçim yok. Bugünkü görüntülerini değiştirmeyi getirecek sıçramayı seçime kadar geçecek süre içerisinde gerçekleştirmeleri hâlâ mümkün.

Yeter ki, doğru tespitler istikametinde tedbirler alabilsinler. DEVA ve Gelecek partilerinin ilk seçimin ‘sürpriz partileri’ olmasını bekleyenler çok. Ben de onlardanım."
 

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lafazan
6.12.2022 14:26
Reiz bölünmeden iyi faydalanır..Ör..Belediye başkanlığı...Mağlubiyeti de bu yolla olacak sanırım..Tarih tekerrürden ibarettir.  
 
K.T
6.12.2022 14:09
Bu da Arınç gibi arada kendini hatırlatıyor:)  
 
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