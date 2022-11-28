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  • ''Sürtük'' hakaret sayılmadı. Erdoğan gezi parkı eylemlerine katılan kadınlar için söylemişti

''Sürtük'' hakaret sayılmadı. Erdoğan gezi parkı eylemlerine katılan kadınlar için söylemişti

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gezi Parkı eylemlerine katılanlar için kullandığı 'sürtük' ifadesi için yapılan suç duyurusunu soruşturmaya gerek görmedi. 

Haber Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi - 09:00
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Erdoğan'ın gezi parkı eylemlerine katılanlar için söylediği ''Sürtük'' kelimesi hakaret sayılmadı

''Sürtük'' hakaret sayılmadı. Erdoğan gezi parkı eylemlerine katılan kadınlar için söylemişti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin  grup toplantısında Gezi eylemlerine katılanlar için “Terörist” ve “Sürtük” ifadelerini kullanmıştı. Bu konuda çok sayıda şehirde cumhuriyet savcılıklarına suç duyurusunda bulunuldu. Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı ise 4 kadın tarafından yapılan suç duyurusu hakkında “soruşturmaya yer olmadığı” kararı verdi. Gezi eylemlerine katılman Ziraat Mühendisi Ayşe Sevtap Uzun, arkadaşları Berrin Küçüktabak, Funda Fener ve Yonca Alemdar ile birlikte savcılığa ayrı ayrı suç duyurusunda bulunmak istedi.

Sözcü’den Saygı Öztürk’ün haberine göre, Ayşe Sevtap Uzun “Önce dilekçemi almak istemediler. Ne yapacaklarını bilemediler. Savcı, kendilerine daha sonra haber vereceğini söylemiş. Haber çıkmayınca yeniden gidip durumu hatırlattım. Bu gidişimde suç duyuruma numara verdiler ve kayda aldılar. Sonucu da merakla beklemeye başladım” dedi.

'SORUŞTURMA YAPILMASINA YER OLMADIĞINA KARAR VERİLİR' HÜKMÜ YER ALDI

Cumhuriyet Savcılığı 3 Haziran'da verilen 4 kadının suç duyurusuyla ilgili dilekçe için şu kararı verdi:

Her ne kadar ihbar edenler Ayşe Sevtap Uzun, Berrin Küçüktabak. Funda Fener ve Yonca Alemdar'ın Cumhuriyet Başsavcılığımıza sundukları dilekçelerinde ihbar edilen hakkında hakaret iddiası üzerine dosyanın ihbara kaydının yapılmış olduğu görülse de, yasada ‘ihbar ve şikayet konusu fiilin suç oluşturmaması halinde bir araştırma yapılmasını gerektirmeksizin açıkça anlaşılması, ihbar veya şikayetin soyut ve genel nitelikte olması durumunda soruşturma yapılmasına yer olmadığına karar verilir' hükmü yer almaktadır. 

Hakaret suçunun oluşabilmesi için bir kimseye yönelik olarak eylemin yapılmış olması gerekir. Açıklanan nedenlerle ihbar edilen hakkında kamu adına soruşturmaya yer olmadığına karar verildi.

NE OLMUŞTU? 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin 1 Haziran'daki grup toplantısında yaptığı konuşmasında Gezi'ye katılanlara yönelik “Bu teröristler, eşkıyalar bira şişeleriyle caminin içini pislemişti” iddiasını tekrarladı. Erdoğan, eylemciler için “Bunlar çürük, bunlar sürtük” ifadelerini kullandı.

Erdoğan 1 Haziran'da yaptığı grup konuşmasında şu ifadeleri kullandı: 

"Bu teröristler, eşkıyalar bira şişeleriyle caminin içini pislemişti. Bunlar çürük, bunlar sürtük. Kamu binalarının, polis araçlarının, işyerlerinin, otobüslerin, sokakların yıkıldığı Gezi olaylarının arkasında hangi güçlerin olduğunu tarih de yazıyor. Bunlardan bu millete hayır gelmez. Bunlar ancak terör sevicilerle beraber. Gezi olaylarının planlı ve alçak kalkışma olduğunu boşuna söylemiyoruz. Yatırımcıların çıkışından dövizin yükselmesine kadar halen boğuştuğumuz sorunun başlangıç noktası Gezi hadisesidir. Maddi tahribatın bedeli 1,5 milyar dolar. Bu hadise arkasından gelen tüm oyunların, tuzakların işaret fişeğidir. Gezi olaylarıyla yapamadıklarını FETÖ'nün emniyet-yargı darbe girişimiyle ülkenin meşru hükümeti devirmeye kalkarak tekrar denediler. PKK'yı ve siyasi uzantılarını harekete geçirip çukurlar açarak o bölgenin güzelliklerini rezil ettiler. Sinsi senaryolar paramparça olunca, 15 Temmuz'da askeri darbe yapma cüretinde bulundular."

Erdoğan'ın bu sözlerinden sonra Türkiye'nin çeşitli illerinden kadın dernekleri, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partiler suç duyurusunda bulunmuşlardı. Bazı yerlerde şikayet dilekçeleri işleme konmamıştı.

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cafer CANBAY
28.11.2022 09:49
Kendisini O makama atayan Savcı Nasıl Hakaret görsün Görseydi gözlerini oyar Başka yere sürgün ederlerdi o savcı geri zekalımı allah aşkına  
 
ayıp
28.11.2022 09:33
ben söylesem bu kelimeyi, hemen içeri alırlar ve bir daha çıkmayayım diye gizli tanık falan bulur ömür boyu içerde tutarlardı  
 
Ömer Ali Deniz
28.11.2022 09:27
Eeeee memleketin herşeyi sürtük hakim ne yapsın....  
 
TÜM YORUMLAR (9)
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