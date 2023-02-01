Erdoğan'ın hakkını helal etmediği AKP'li milletvekillerinin listesi ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 26 Ocak’ta Meclis’teki son yoklamaya katılmadığı için uyarıda bulunduğu AKP'li milletvekillerinin sayısının 96 olduğu açığa çıktı.

Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamada AKP Grubu'nun, Genel Kurul toplantılarına katılmada sıkıntı yarattığını dün öğrendiğini ifade etti. Vekillere uyarılarda bulunan Erdoğan, "Bu, beni ciddi manada üzdü. Bu millet kendi kasasından, kesesinden maaşı veriyor ve bu maaşla beraber milletvekili arkadaşlarımız bu görevi yapıyor. Ama Genel Kurulda eğer yoklamalarda benim milletvekili arkadaşlarım bulunmazsa ki dün böyle oldu, bu millet hakkını sizlere helal etmez. Eğer kim gelmediyse ben de onlara hakkımı helal etmiyorum. Çünkü bu, sıradan bir olay değil" dedi.

Erdoğan açıklamasında, "Eğer milletvekili adayı olmuşsan, arkadaş burada görevini hakkıyla yerine getireceksin. Eğer hakkıyla görevini yerine getirmiyorsan bu millet sana hakkını helal etmez ve aldığınız maaşlar haramdır haram. Bunu da böyle bilin" ifadelerini kullandı.

OYLAMAYA KATILMAYAN İSİMLER

Diken'den Bilal Çelik'in haberine göre, son oylamaya katılmadığı için Erdoğan’ın “Hakkımı helal etmiyorum” diyerek çıkıştığı vekillerin hangi isimler olduğu da ortaya çıktı.

Söz konusu 96 AKP’li arasında Grup Başkanvekilleri Bülent Turan ve Özlem Zengin de yer alıyor. Eski bakanlardan Veysel Eroğlu, son Başbakan Binali Yıldırım, eski İçişleri Bakanı Efkan Ala, Erdoğan’ın danışmanlarından Yalçın Akdoğan da listede bulunuyor. Oylamada bulunmayanlar arasında MHP’den AKP’ye geçen Alparslan Türkeş’in oğlu Tuğrul Türkeş de var.

Oylamaya katılmayan AKP'lilerin listesi şöyle: