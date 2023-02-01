1 Şubat 2023 Çarşamba
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Erdoğan'ın hakkını helal etmediği AKP'li milletvekillerinin listesi ortaya çıktı

Erdoğan'ın hakkını helal etmediği AKP'li milletvekillerinin listesi ortaya çıktı

Erdoğan, partisinin grup toplantısında, Genel Kurul toplantısına katılmayan AKP'li vekillere hakkını helal etmediğini söyledi. Erdoğan'ın hakkını helal etmediği milletvekillerinin listesi ortaya çıktı.

Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba - 17:36
Takip Et

Erdoğan'ın hakkını helal etmediği AKP'li milletvekillerinin listesi ortaya çıktı. Aldığınız maaşlar haramdır demişti

Erdoğan'ın hakkını helal etmediği AKP'li milletvekillerinin listesi ortaya çıktı
+
Aa
-

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 26 Ocak’ta Meclis’teki son yoklamaya katılmadığı için uyarıda bulunduğu AKP'li milletvekillerinin sayısının 96 olduğu açığa çıktı.

Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamada AKP Grubu'nun, Genel Kurul toplantılarına katılmada sıkıntı yarattığını dün öğrendiğini ifade etti. Vekillere uyarılarda bulunan Erdoğan, "Bu, beni ciddi manada üzdü. Bu millet kendi kasasından, kesesinden maaşı veriyor ve bu maaşla beraber milletvekili arkadaşlarımız bu görevi yapıyor. Ama Genel Kurulda eğer yoklamalarda benim milletvekili arkadaşlarım bulunmazsa ki dün böyle oldu, bu millet hakkını sizlere helal etmez. Eğer kim gelmediyse ben de onlara hakkımı helal etmiyorum. Çünkü bu, sıradan bir olay değil" dedi.

Erdoğan açıklamasında, "Eğer milletvekili adayı olmuşsan, arkadaş burada görevini hakkıyla yerine getireceksin. Eğer hakkıyla görevini yerine getirmiyorsan bu millet sana hakkını helal etmez ve aldığınız maaşlar haramdır haram. Bunu da böyle bilin" ifadelerini kullandı.

OYLAMAYA KATILMAYAN İSİMLER

Diken'den Bilal Çelik'in haberine göre, son oylamaya katılmadığı için Erdoğan’ın “Hakkımı helal etmiyorum” diyerek çıkıştığı vekillerin hangi isimler olduğu da ortaya çıktı.

Söz konusu 96 AKP’li arasında Grup Başkanvekilleri Bülent Turan ve Özlem Zengin de yer alıyor. Eski bakanlardan Veysel Eroğlu, son Başbakan Binali Yıldırım, eski İçişleri Bakanı Efkan Ala, Erdoğan’ın danışmanlarından Yalçın Akdoğan da listede bulunuyor. Oylamada bulunmayanlar arasında MHP’den AKP’ye geçen Alparslan Türkeş’in oğlu Tuğrul Türkeş de var.

Oylamaya katılmayan AKP'lilerin listesi şöyle:

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Türküm
1.02.2023 18:22
Acaba ülkeyi batıranlar milleti kuru ekmeğe muhtaç edenlerden millet hakını helal ediyor mu ben hakımı helal etmiyorum yaptıkları yanlarında kar kalmasın hepsi hesabını adalete ödesinler  
 
Mahir ŞEKİ
1.02.2023 18:15
*Sadece AKP değil CHP,MHP,HDP,İYİP,. dahil TBMM Gen.Kur.'a katılmak aldıkları maaşı Helal kılar mı.. Hepsi Ettikleri yemin çerçevesinde ne yaptıklarını düşünüp, önce kendi vicdanlarında AKLANSINLAR.  
 
Ramazan yıldız
1.02.2023 18:11
Ben hiç bir siyasetçiye hakkımı helal etmiyorum  
 
TÜM YORUMLAR (6)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Herkesin dilindeki belediye başkanının bir sürü fotoğrafı ortaya çıktı
1
﻿Herkesin dilindeki belediye başkanının bir sürü fotoğrafı ortaya çıktı
﻿Herkesin dilindeki belediye başkanının bir sürü fotoğrafı ortaya çıktı
﻿Cemal Enginyurt kazanacak adayın tanımını yaptı
2
﻿Cemal Enginyurt kazanacak adayın tanımını yaptı
﻿Cemal Enginyurt kazanacak adayın tanımını yaptı
﻿Murat Bardakçı'dan Abdülhamit itirafı: TV'lerde olmayan bir Abdülhamid yaratıldı. Bazen sırf gülmek için izliyorum
3
﻿Murat Bardakçı'dan Abdülhamit itirafı: TV'lerde olmayan bir Abdülhamid yaratıldı. Bazen sırf gülmek için izliyorum
﻿Murat Bardakçı'dan Abdülhamit itirafı: TV'lerde olmayan bir Abdülhamid yaratıldı. Bazen sırf gülmek için izliyorum
﻿Kılıçdaroğlu'dan AKP'yi korkutan açıklama. Alo, Ben Kemal; Bay Kemal diyeceğim
4
﻿Kılıçdaroğlu'dan AKP'yi korkutan açıklama. Alo, Ben Kemal; Bay Kemal diyeceğim
﻿Kılıçdaroğlu'dan AKP'yi korkutan açıklama. Alo, Ben Kemal; Bay Kemal diyeceğim
﻿Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyordu... AKP ve MHP oylarıyla reddedildi
5
﻿Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyordu... AKP ve MHP oylarıyla reddedildi
﻿Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyordu... AKP ve MHP oylarıyla reddedildi
﻿İsveç Başbakanı’ndan Kur’an-ı Kerim yakanlara sert tepki: Kullanışlı aptallar
6
﻿İsveç Başbakanı’ndan Kur’an-ı Kerim yakanlara sert tepki: Kullanışlı aptallar
﻿İsveç Başbakanı’ndan Kur’an-ı Kerim yakanlara sert tepki: Kullanışlı aptallar
﻿Jorginho Arsenal'de
7
﻿Jorginho Arsenal'de
﻿Jorginho Arsenal'de
﻿Anneanne ile torunu aynı anda öldü
﻿Anneanne ile torunu aynı anda öldü
﻿Anneanne ile torunu aynı anda öldü
﻿Yasak kalktı kilolarca karides avlandı
﻿Yasak kalktı kilolarca karides avlandı
﻿Yasak kalktı kilolarca karides avlandı
﻿Antalya'da tarım alanlarında jandarma devriyesi
﻿Antalya'da tarım alanlarında jandarma devriyesi
﻿Antalya'da tarım alanlarında jandarma devriyesi
﻿Kartal'da evlerinde ölü bulunan anne ve çocukları toprağa verildi
﻿Kartal'da evlerinde ölü bulunan anne ve çocukları toprağa verildi
﻿Kartal'da evlerinde ölü bulunan anne ve çocukları toprağa verildi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.