Erdoğan'ın ilham aldığı dizi ortaya çıktı! Cemal Enginyurt açıkladı...

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e “Ayaklarını denk al. Haddini bileceksin” demişti. Erdoğan’ın söylemine CHP’li Milletvekili Cemal Enginyurt’tan çarpıcı ifadeler geldi. Enginyurt, Erdoğan’ın ilham aldığı filmi, “Özgür Özel'e ayağını denk al demek, hadsiz bir ifadedir. Anlaşılan Erdoğan, bol bol Kuruluş Osman dizisi izliyor” dedi.

NE OLMUŞTU?

Özgür Özel, partisinin grup toplantısında teğmenlerin ihraç edilmesine sebebiyet veren ana aktör 2 ismi, "Kara Kuvvetleri Komutanı S.B ve Deniz Kuvvetlier Komutanı E.T, siz arkadaşlarınızın hayır duasını değil, bedduasını almış kişilersiniz. Günü gelince hesabını soracağımızı bir kenara koyuyorum." sözlerle açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün AKP Kongre Merkezi'nde partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Açıklamasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i hedef alan Erdoğan, "Başkomutan olarak sana sesleniyorum; ayaklarını denk al, denk almazsan denk getirmesini de biz biliriz. Ordumun komuta kademesine laf atma yetkisi ve hakkı sende değildir. Haddini bileceksin" demişti.

ENGİNYURT: ANLAŞILAN ERDOĞAN, BOL BOL KURULUŞ OSMAN DİZİSİ İZLİYOR

Erdoğan’ın “Ayaklarını denk al. Haddini bileceksin” söylemlerine CHP’li İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt’tan sert cevap geldi. Enginyurt, “Özgür Özel'e ayağını denk al demek, hadsiz bir ifadedir. Anlaşılan Erdoğan, bol bol Kuruluş Osman dizisi izliyor. Böyle bir tehdidi kabul etmeyiz,etmiyoruz. Erdoğan'dan kimse korkmuyor” dedi.

Özgür Özel'e ayağını denk al demek, hadsiz bir ifadedir.

Anlaşılan Erdoğan, bol bol Kuruluş Osman dizisi izliyor.

Böyle bir tehdidi kabul etmeyiz,etmiyoruz.

Erdoğan'dan kimse korkmuyor. https://t.co/7OrfjWMzVB — Cemal Enginyurt (@cenginyurt52) February 26, 2025

MSB’DEN SORUŞTURMA AÇIKLAMASI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Kuvvet Komutanlarıyla ilgili açıklaması sonrasında Kuvvet Komutanlarının suç duyurusunda bulunup bulunmayacağı sorusuna MSB'den cevapta geldi. MSB kaynaklarında, "Kuvvet Komutanlarımızın şahsını ve genel olarak Milli Savunma Bakanlığımızı hedef alan açıklamalar kabul edilemez. Tüm yasal haklar kullanılacaktır" şeklinde yanıt geldi.