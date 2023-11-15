Erdoğan'ın imzaladığı bildiriye AKP'li Metiner 'İhanetin daniskası' dedi

AKP’li Mehmet Metiner, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da imzaladığı İslam İşbirliği Teşkilatı Ortak zirve sonuç bildirgesi hakkında ihanetin daniskası var ifadelerini kullandı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Erdoğan'ın imzaladığı bildiriye AKP'li Metiner 'İhanetin daniskası' dedi

Eski dönem AKP milletvekilliği yapmış olan ve şimdilerde Yeni Şafak gazetesinde köşe yazarlığı yapan Mehmet Metiner, geçtiğimiz günlerde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı sonrasında yayımlanan sonuç bildirgesine sert tepki gösterdi.

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Metiner “HAMAS’ı Gazze’ye gömme zirvesi… İhanetin diğer adı…” başlıklı yazısında şu ifadeleleri kullandı:

“Gözüm ısrarla ambargo cümlelerini arıyor. Askeri yardım veya ortak ordu kurarak gerekirse karşılık verileceği gibi meydan okuyucu cümlelerden çoktan vazgeçtik. Ama petrol veya doğalgaz ambargosuna dair bir ima dahi olmaz mı?

Yok işte! Ekonomik ve siyasi ambargoya dair bir tek ibare yok. İsrail uçaklarına kendi hava sahalarının kapatıldığına dair bir tek cümle yok.

İsrail’e ABD’den taşınan askeri mühimmatın kendi semalarından geçişine asla izin verilmeyeceğine dair bir ibare yok. İsrail terör devletine açıkça destek çıkan ABD-Batı blokuna dair ne kayda değer bir hesaplaşma ne de yaptırım tehdidi… Yok işte! Hiçbiri yok!

“Ama ABD-İsrail planı doğrultusunda HAMAS’ı Gazze’ye gömme kararlılığı, diğer bir tabirle, ihanetin daniskası var.

ABD-İsrail işbirlikçisi Mahmut Abbas yönetimindeki FKÖ üzerinden HAMAS’ı gömme planı var.

ABD-İsrail HAMAS’ın adını dahi duymak istemiyor.

Bildiride o yüzden HAMAS’ın adı bile yok.

Belli ki ABD üzerinden geleceği telkin edilen iki devletli çözüm önerisine umut bağlanmış. O yüzden HAMAS’ın adı bile anılmamış.

O bir avuç mücahidin şanlı direnişi ve pak kanı diplomasi masalarında kurban edilmiş.

ABD’nin desteklediği acımasız İsrail terör makinesi HAMAS’ı Gazze’ye gömmek isterken Arap ligi ülkeleri de Riyad’da bunun zeminini oluşturmak için toplanmışlar meğer.”

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