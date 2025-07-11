Erdoğan'ın imzası ile yeni atamalar Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan 5 atama gerçekleştirdi. Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcılığı ve çeşitli üniversitelerin rektörlük görevlerine yapılan atamalar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlandı. Kararla birlikte, 5 ismin farklı görevlere atandığı duyuruldu.

SAĞLIK BAKANLIĞI YARDIMCILIĞI’NA PROF. DR. OKUMUŞ ATANDI

Karar doğrultusunda, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş, Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcılığı görevine getirildi.

DÖRT ÜNİVERSİTEYE YENİ REKTÖR

Resmi Gazete’de yer alan atama kararlarına göre, Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Cengiz Yılmaz, Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Adem Akçakaya, İbn Haldun Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Atilla Arkan ve İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörlüğüne ise Prof. Dr. Bahadır Kürşat Güntürk atandı.