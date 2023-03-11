Erdoğan'ın barıştığı İsrail için söylediği sözler çekmeceden çıkarıldı. Sosyal medyada bir anda gündem oldu

İsrail'in Filistin politikası nedeniyle uzun süredir gergin olan iki ülke ilişkileri, 2022 yılına girildiğinden itibaren hızla normalleşme sürecine başlandı.

Diplomatik ilişkilerin yeniden karşılıklı olarak en üst düzeye çıkarılması kararı çerçevesinde, Türkiye ve İsrail karşılıklı olarak büyükelçi atama kararı aldı.

Türkiye-İsrail ilişkilerinde normalleşme süreci devam ederken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2018'de Başbakan olduğu bir dönemde yaptığı konuşma sosyal medyanın gündemine oturdu.

Dönemin Başbakanı Erdoğan, İsrail'in Gazze saldırısında “BM'nin dünya barışına katkısının nasıl olacağının” bir kez daha test edildiğini belirterek, “İsrail dünyada barışı tehdit eden bir ülkedir, Ortadoğu'da barışını tehdit eden bir ülkedir. Dolayısıyla da Türkiye olarak biz kendimiz bir defa, şahsen ben bu görevde bulunduğum sürece, hiç bir zaman İsrail ile olumlu bir şey düşünemem” ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan, şunları kaydetti:

"HİÇ BİR ZAMAN İSRAİL’LE OLUMLU BİR ŞEYİ DÜŞÜNEMEM"

"İsrail bir defa dünyada barışı tehdit eden bir ülkedir, Ortadoğu barışını tehdit eden bir ülkedir, hiçbir barış yanlısı olmamıştır, zulmetmiştir, zulmetmeye devam etmektedir. Dolayısıyla da Türkiye olarak biz kendimiz bir defa, şahsen ben bu görevde bulunduğum sürece, hiçbir zaman İsrail ile zaman olumlu bir şey düşünemem. Başkaları düşünebilir o beni enterese etmiyor. Ben ve sorumluluğum altındaki yönetim, biz görevde olduğumuz sürece asla bu işe olumlu bakmayız."