Erdoğan’ın kabinede üstünü çizdiği 'Bakan'lar… Ankara’nın derin koridorlarından sızdı!

Nefes yazarı Nuray Babacan, son yaşanan felaketlerin ardından AKP kulislerindeki, görevden alınacak bakan totosunda Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un ilk sırada olduğunu belirtti.

Geçtiğimiz yerel seçimde 22 yıllık AKP iktidarı yenilgi tatmıştı. İlk kez AKP, CHP’nin gerisine düşerek ikinci sırada yer aldı. Bu yenilginin ardından ise Erdoğan, MYK ve kabinede değişiklik sinyalini bir uçak gezisinde vermişti. İlk değişim ise AKP’nin yönetim kadrolarında olmuştu. Sırada ise kabinedeki sürpriz değişikliklere odaklandı.

'BAKAN TOTO'DA LİSTELER ŞEKİLLENMEYE BAŞLADI

Nefes gazetesinin ünlü yazarı Nuray Babacan, Ankara’nın derin koridorlarında aldığı yeni kulis bilgilerini paylaştı. Babacan, ilk olarak üst üste yaşanan felaketlerdeki ihmal ve suçların ‘iktidara’ hiç dokunmadan kapatılması artık kamuoyunun gözünden kaçırılamadığı için Kültür ve Turizm Bakanlığı başta olmak üzere kamunun, Kartalkaya yangınındaki sorumluluğu ‘istifa ve görevden alma’ iddialarını güçlendirdiğini öne sürdü.

"ŞİMDİ LİSTENİN İLK BAŞINDA"

Babacan, bu noktada Bakan Mehmet Nuri Ersoy’un sözlü olarak istifasını dile getirdiği, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bunu önümüzdeki ay planladığı değişimle birlikte hayata geçireceğini iddia etti. Ayrıca Babacan, “AKP kulislerindeki, görevden alınacak bakan totosunda, Kültür ve Turizm Bakanı ilk sıraya oturdu. Bir ay öncesi ‘çok az olasılık’ görünen bu isim, şimdi liste başı.” dedi.

Nuray Babacan, istifası kesin gözüyle bakılan bakanları şu şekilde sıraladı;

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan:

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak:

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı:

Ticaret Bakanı Ömer Bolat:

Babacan, kesin olmayan ama adı geçen bakanlıkları ise şu şekilde açıkladı;

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alpaslan Bayraktar:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya