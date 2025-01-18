Erdoğan'ın kırmızı kart gördüğü anlar ortaya çıktı. 'Hiç kırmızı kart görmedim' demişti!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘kırmızı kart’ gördüğünü anlattığı anlar sosyal medyada gündem oldu.

Erdoğan CHP’nin ‘kırmızı kart’ kampanyasını eleştirmiş ve 'hayatımda hiç kırmızı kart görmedim" demişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Adana'daki konuşmasında CHP'nin ‘kırmızı kart’ kampanyasını eleştirmek adına "Benim 20 yıl futbolculuk hayatım var. Hayatımda hiç kırmızı kart görmedim" ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan'dan Adana'dan Özel'e gönderme. "Hayatımda hiç kırmızı kart görmedim"

Erdoğan'ın "hiç kırmızı kart görmedim" sözlerinin gerçeklerle çeliştiği sosyal medyada paylaşılan bir video ile görüldü.

Erdoğan,12 Kasım 2017'de NTV'de yayınlanan ‘%100 Futbol Özel’ programında, Rıdvan Dilmen ve Murat Kosova'nın sorularını cevaplamıştı.

Erdoğan Rıdvan Dilmen'in "Hiç kırmızı kart gördünüz mü?" sorusunu şöyle cevapladı.

“Bir kere... Çok da aslında ciddi bir şey değildi ama... Anadolu Hisarı Stadı’nda yanılmıyorsam Yıldız ile oynuyorduk. Takım kaptanıyım aynı zamanda... Kaptanlığın verdiği itirazı yaptım. Hakem bana kırmızı kartı çıkardı. Hayatımda bir kırmızı kart vardır; odur. Başka yok…”