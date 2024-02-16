Erdoğan'ın kızına ve bakana kargo ile göndermişler. Adnan Oktar davasında yeni gelişme

Düzenleme: Kaynak: DHA
Erdoğan'ın kızına ve bakana kargo ile göndermişler. Adnan Oktar davasında yeni gelişme
Adnan Oktar organize suç örgütü üyesi avukatların lobi çalışmaları kapsamında Adnan Oktar'ın güncel olaylarla ilgili yorumları ve kitaplarını içeren belgeleri birçok bürokrat ve yakınlarına kargoyla gönderdiği ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, Adnan Oktar organize suç örgütünün güncel yapılanmasına yönelik başlattığı soruşturma sona erdi. 352 sayfalık iddianamede 20 şüpheli arasında Adnan Oktar, Meltem Daban ve Ferhunde Eda Babuna'nın da bulunuyor.

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İddianamede, Adnan Oktar'ın cezaevindeyken dışarıda bulunan örgüt üyelerine 'Kumpas' adında bir kitap yazılması yönünde talimat verdiği belirtilirken, Oktar'ın itirafçı olma ihtimali olan örgüt üyeleri hakkında sosyal medyada paylaşımlarının çoğaltılması için de talimat verdiği kaydedildi.

DÖNEMİN ENERJİ BAKANI, GENELKURMAY BAŞKANI VE YARGITAY BAŞKANINA KARGOLANMIŞ

İddianamede ayrıca, dışarıda yer alan örgüt üyelerinin lobi çalışmaları çerçevesinde Adnan Oktar'ın yazdığı yazıları ve kitapları avukatlar aracılığıyla dönemin Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı Esra Erdoğan Albayrak, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler ve Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit'e kargoyla gönderdikleri ortaya çıktı.

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DAVALARDA SAVUNMALARI OKTAR HAZIRLATMIŞ

İddianamede Adnan Oktar'ın duruşmalarda hangi sanığın ne konuda savunma yapacağını örgüt avukatları aracılığıyla bildirdiği, savunmalarında yine örgütün avukatları tarafından bizzat hazırlandığı belirtildi. Öte yandan örgüt üyelerinin yargı sürecini etkilemek için savcılarla görüşmeye çalıştığı da kaydedildi.

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43 YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENDİ

İddianamede, Adnan Oktar, Meltem Daban ve Ferhunde Eda Babuna'nın "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçundan ayrı ayrı 5 yıldan 12'şer yıla, "Örgütün veya amacının propagandasını yapma" suçundan ise ayrı ayrı 10 yıl 6 aydan 31 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

Ayrıca iddianamede Adan Oktar, Meltem Daban ve Ferhunde Eda Babuna'nın örgüt üyelerinin örgüt faaliyetler için işlediği bütün suçlardan sorumlu tutularak cezalandırılmaları istendi. Diğer 17 şüpheli hakkında ise "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "Örgüte yardım" ve "Örgütün veya amacının propagandasını yapma" suçlarından farklı oranlarda hapis cezaları talep edildi.

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