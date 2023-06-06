Erdoğan'ın koruma ekibinin günlük maliyeti açıklandı: 10 milyon TL'yi aştı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), 2023 Nisan ayı için 'Mali Tablo'sunu açıkladı.

EGM’nin verilerine göre, Erdoğan’ın korumalarının bağlı olduğu Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı, nisan ayı boyunca günde 10 milyon 614 bin TL harcadı.

2023'ün ilk 4 ayında Cumhurbaşkanı koruma gideri toplam 832 milyon 285 bin TL olurken; 2023'ün ilk 4 ayında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve Cumhurbaşkanı koruma gideri toplam günlük 29 milyon TL'ye yükseldi.

Verileri sosyal medya hesabından paylaşan gazeteci Murat Ağırel, geçmiş yılların harcamalarını da hatırlattı.

EGM'nin verilerine göre, daha önceki tablo ise şu şekildeydi:

- 2023 Ocak 99 milyon 991 bin

- 2023 Şubat 168 milyon 761 bin

- 2023 Mart 245 milyon 098 bin