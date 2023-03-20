Erdoğan'ın lüks araç konvoyunu gören vatandaşın dili tutuldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bandırma ziyaretini uzun bir araç konvoyuyla gerçekleştirmesi vatandaşların kameralarına yansıdı. Deprem bölgesinde halen yardım bekleyen vatandaşların haberleri yapılırken, Erdoğan’ın Bandırma ziyaretinde çekilen görüntüler sosyal medyada çok sayıda tepki aldı.

Her yıl milyonlarca liranın harcandığı koruma ekibine yönelik harcamalar konuşulmaya devam ederken, bu defa Erdoğan’ın Bandırma ziyaretinde çekilen görüntüler söz konusu tartışmaları alevlendirdi.

Erdoğan'ın Bandırma ziyaretini uzun bir araç konvoyuyla gerçekleştirmesi vatandaşların dikkatinden kaçmadı.

O anları cep telefonu kamerasıyla çeken bir vatandaş, "Ucu bucağı bitmiyor" tepkisiyle görüntüleri paylaştı.