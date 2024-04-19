Erdoğan’ın masasındaki not: En büyük darbeyi onlardan yedik

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Erdoğan’ın masasındaki not: En büyük darbeyi onlardan yedik
Erdoğan ve kurmayları partisinin MKYK toplantısında 31 Mart yerel seçim sonuçları masaya yatırdı.

AKP’nin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısında dikkat çeken diyaloglar yaşandı.

Erdoğan, kongre sürecini en kısa zamanda başlatacaklarını belirterek parti içinde değişikliğe gideceğinin sinyalini verdi.

Uygulanan ekonomi programının kesintisiz devam edeceğini vurgulayan Erdoğan fahiş fiyatlara sert yaptırımların geleceğini söyledi.

Son dönemde sosyal medyada parti ve kurmaylarına yönelik açıklamalara da dikkat çeken Erdoğan, kimsenin AKP’ye istikamet çizemeyeceğinin altını çizdi.

EN BÜYÜK DARBEYİ ONLARDAN YEDİK

Erdoğan toplantıda MKYK üyelerinin analizlerini de dinledi.

Emrah Özcan’ın haberine göre Toplantıda sandığa gitmeyen seçmen sayısının fazla olduğu vurgulandı. Aday olamayanların, en güçlü rakibe destek verdiği iddia edildi. Yeniden Refah Partili adayların ise seçimi kazandıktan sonra AKP’ye geçeceğinin sözünü vererek oy topladığı ileri sürüldü.

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