Erdoğan’ın memleketinde 1.365 kişilik ilana 38.763 kişi başvurdu. TÜİK işsizliği azıcık artırmıştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bugün şubat ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Yayımlanan bültene göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaş grubunda işsiz sayısı, şubatta bir önceki aya göre 65 bin kişi artarak 3 milyon 514 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 0,2 puan artışla yüzde 10 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı, geçen yılın aynı ayına göre ise 0,7 puan azaldı.

ERDOĞAN’IN MEMLEKETİNDE BİN KİŞİLİK İLANA 38 BİN KİŞİ BAŞVURDU

Haber3’te yer alan bilgilere göre, ÇAYKUR'un bin 365 mevsimlik işçi alımı ilanına 38 bin 763 kişi başvuruda bulundu. Mevsimlik işçiler cuma günü çekilecek kura ile belirlenecek.

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) tarafından Rize, Artvin, Trabzon ve Giresun’daki 49 çay fabrikasında istihdam edilmek üzere bin 365 işçi alacağını duyurdu.

Bin 41’i beden işçisi, 166’i meslek lisesi ve dengi okul mezunu, 85’i çay eksperi, 52’si engelli geçici işçi, 21 ise eski hükümlü geçici işçi olmak üzere toplam 1365 mevsimlik işçi alacak olan ÇAYKUR’un işçi kurasına girmek isteyenler ise İŞ-KUR, 'Alo 170' ve söz konusu kurumun online şubesi üzerinden başvuruda bulundu.

14 Nisan 2023 Cuma günü Rize Gençlik ve Spor Salonu Konferans Salonunda saat 09.00’dan itibaren çekilecek olan kuralara toplamda 38 bin 763 kişinin katılacağı bildirildi.