Erdoğan’ın mitingine zorla katılım. Tüm personele bu mesajı attılar

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bugün Gemlik’te düzenleyeceği miting öncesi Bursa Büyükşehir Belediyesi, personeline mesaj göndererek mitinge katılımı zorunlu tuttu.

Erdoğan’ın bugün batarya fabrikasının temel atma töreni öncesi Gemlik’te düzenleyeceği miting için harekete geçen belediye, çalışanlarına gönderdiği mesajda şunları kaydetti:

“Bildiğiniz üzere pazartesi günü Sayın Cumhurbaşkanımız 12.30’da Gemlik Meydanı’nda olacaklar. Bizler de zorunlu hizmetleri yürütmekle görevli personel dışındaki tüm personelimizle orada olacağız. Bu nedenle tüm birimlerimizin personel ayarlamalarını ivedilikle yaparak pazartesi günü toplu hareket edilecek şekilde hazırlıklarını yürütmelerini rica ediyorum.”

“TALİMAT YÜKSEK MAKAMDAN”

Birleşik Kamu-İş Bursa İl Başkanı Özkan Rona, “Cumhurbaşkanı, 24 Nisan Pazartesi saat 12.30’da Gemlik’te olacakmış. Bursa Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşları teyakkuzda. Pazartesi günü belediye zorunlu hizmetler dışında hizmet üretmeyecek çünkü tüm personel mitinge gidecek. Talimat yüksek makamdan” diyerek duruma tepki gösterdi.

“DEVLET MEMURLARINI EMİR ERLERİNİZ Mİ SANDINIZ?”

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a “Ne hakla” diye soran Rona, açıklamasını şöyle sürdürdü:

Siz kim oluyorsunuz da devlet hizmetlerini yürütmekle görevli kamu çalışanlarını siyasi bir mitinge zorluyorsunuz? Devlet memurlarını siyasi mitinglere dolgu malzemesi olarak kullanacağınız emir erleriniz mi sandınız?

Seçim sürecine girmiş ve devletin bütün imkanlarını kullanarak seçim kampanyası yürüten bir hükümetin açılış adı altında meydanlardan güç gösterisi yaptığı mitinglere belediyede çalışan memurları, sözleşmeli personeli, belediye iştiraklerinin çalışanlarını ‘toplu bir şekilde’ mitinge zorlarsanız bu kişilerin memuriyet güvencelerini ortadan kaldırmış olacağınızı siz bilmiyor olabilirsiniz, fakat biz biliyoruz.