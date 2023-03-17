Finlandiya'nın NATO üyeliğini onaylayan Erdoğan'a Cemal Enginyurt'tan sert tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Finlandiya Cumhurbaşkanı ile yaptığı ortak basın toplantısında, Türkiye’nin Finlandiya’nın NATO üyeliğine onay verdiği duyuruldu.

Demokrat Partili Enginyurt ise Erdoğan’ın bu açıklamasına sosyal medya hesabından “Yine mi aldatıldık?” şeklinde tepki gösterdi.

Resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye gelen Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Anıtkabir'e yaptığı ziyaretin ardından Cumhurbaşkanlığı'na geçti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Niinistö'yü resmi törenle karşıladı.

Töreninin ardından ikili görüşmeye geçen Erdoğan ve Niinistö, görüşmenin ardından ortak basın açıklaması yaptı.

FİNLANDİYA’YA YEŞİL IŞIK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı açıklamada, Finlandiya'nın NATO üyelik başvurusuna ilişkin olarak, "Güvenlik kaygılarımızın giderilmesi hassasiyetine binaen Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokolünün Meclisimizdeki onay sürecini başlatmaya karar verdik" açıklamasında bulundu. Erdoğan, Finlandiya'nın NATO üyeliğinin TBMM'deki onay sürecinin 'seçim öncesine yetişmesini temenni ettiğini' söyledi.

“YİNE Mİ ALDATILDIK?”

Erdoğan’ın bu açıklamalarına Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt sosyal medya hesabından sert tepki gösterdi.

Enginyurt, Erdoğan’ın geçmiş dönemdeki sözlerini hatırlattığı paylaşımında “Bunlar haddini bilecek naraları ne oldu? Arkadaş! Yine mi aldatıldık?” tepkisinde bulundu.

Enginyurt’un ilgili paylaşımı şu şekilde:

“Erdoğan açlıkladı:

* Finlandiya’nın, Türkiye’nin AB üyeliğine desteğini güçlü şekilde devam ettirmesini önemsiyoruz.

* TBMM’de Finlandiya’nın onay sürecini başlatmaya karar verdik"

Eee o almayız, giremez, bunlar haddini bilecek naraları ne oldu?

Arkadaş! Yine mi aldatıldık ?”