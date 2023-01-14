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Erdoğan'ın peşinde olduğu partiden Cumhur'a kötü haber: Seçime tek başımıza gireceğiz

Cumhur İttifakı'nın ittifaka dahil etmek istediği Yeniden Refah Partisi, kapıları kapattı. Genel başkan Fatih Erbakan, herhangi bir ittifakta yer almayacaklarını ilan etti.

Haber Giriş: 14 Ocak 2023 Cumartesi - 14:19
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Erdoğan'ın peşinde olduğu partiden Cumhur'a kötü haber

Erdoğan'ın peşinde olduğu partiden Cumhur'a kötü haber: Seçime tek başımıza gireceğiz
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Cumhuriyet'te yer alan haberde, Antalya'da bir otelde düzenlenen basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 270 binin üzerinde resmi üye sayısına ulaştıklarını, 81 il ve 900'den fazla ilçede teşkilatlarının bulunduğunu söyledi. Son 7 ayda 54 bin 309 yeni üye kaydı yaptıklarını anlatan Erbakan, oransal anlamda bu süreçte en fazla yeni üye alan ve Türkiye'nin en hızlı büyüyen partisi olduklarını söyledi. 

Seçimlere heyecanlı bir şekilde hazırlandıklarını aktaran Erbakan, "Genel merkezimizin yaptığı ankette oylarımız yüzde 8 çıktı. Bu anket, baraj problemimizin olmadığını açık bir şekilde ortaya koyuyor. Seçimlerde Milli Görüş bir kez daha yanardağ gibi patlayacak." dedi.

"AK PARTİ MİLLİ GÖRÜŞ'TEN ÇIKTI"
Mevcut iktidarın esnafı, çiftçiyi, memuru enflasyona ezdirdiğini belirten Erbakan, "Herhangi bir ittifakta yer almayacağız ve Yeniden Refah Partisi olarak tek başımıza seçime gireceğiz. Projelerimizi çıkardığımız kitaplarda anlattık. Biz Türkiye'yi biliyoruz. Türkiye'de maddi ve manevi kalkınma hamleleri yapacağız. Faiz canavarına giden paraların kurtarılması, israfın önlenmesi konusunda çalışacağız, borçsuz, zamsız ve vergisiz kaynak üreteceğiz. Bu kaynak da dar gelirlilerin refah seviyesinin arttırılmasında kullanılacak." diye konuştu.

SAADET PARTİSİ'NE ÇAĞRI
Saadet Partisi'nin Milli Görüş'e uymayan yanlışlara rağmen altılı masada yer almasının birlik olunmasını engellediğini anlatan Erbakan, "Biz Milli Görüş prensipleri çerçevesinde hepimiz birlikte olalım diyoruz. Bu çağrımızı her zaman yapıyoruz. Ancak Milli Görüş'ten çıkan AK Parti'nin icraatları, Saadet Partisi'nin de altılı masada devam etmek istemesi birlik olunmasını mümkün kılmıyor." diye konuştu.

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Mehmet
14.01.2023 15:22
Sonuca bakalım.Tayyip beyin.Seçim sonrası tekrar kazanması halinde cumhurbaşkanı yardımcısı oğul Erbakandır.Onun için iki yıl önceden kurgulanmıştır M.ince gibi aparattır.  
 
KOLAY GELSİN
14.01.2023 14:55
ÜLKDE FAKIR VE DAR GELIRLİLER ARTISIN Kİ OYLARINI VAATLERLE ALMAK KANDIRMAK KOLAY OLUYOR .  
 
ÜLKE DAR GELİRLİ ALIM GÜCÜ NU ZAYIFLATAN FAKİRLEŞTİRİLEN İMKANLARI AZALAN VE DARALAN ÜLKE HALINE BİLEREK GETİRILİYOR KÖLE VE ESİRLİK OLUSSUNBKI HEM SÖMÜR HEM OY AL İNANCI DAN DOLAYI SEÇIM ZAMANI VAATLERİ KOLAY OLUYOR.
14.01.2023 14:53
ÜLKEDE FAKİR VE DAR GELİRLİ YARATILDIGI İÇIN OY İÇIN DE SEÇİM ZAMANI OY ALMAK İÇİN AKILLARA GELDIGI İÇİN  
 
TÜM YORUMLAR (6)
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