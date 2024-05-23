Erdoğan’ın Rabia Naz’ın babasına açtığı davada ilk duruşmada karar belli oldu

Düzenleme: Nilay Abdal
Erdoğan’ın Rabia Naz’ın babasına açtığı davada ilk duruşmada karar belli oldu

Giresun’un Eynesil ilçesinde şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden 11 yaşındaki Rabia Naz’ın babası Şaban Vatan, 6 yıl boyunca kızının ölümünün intihar değil cinayet olduğunu kanıtlamak için mücadele etti. Vatan, hukuk mücadelesi verirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açtığı hakaret davası gündeme gelmişti. Davanın ilk duruşmasında karar belli oldu.

12 Nisan 2018 tarihinde 11 yaşındaki Rabia Naz, Giresun’un Eynesil ilçesindeki evinin önünde yaralı olarak bulunmuş ve hastaneye kaldırılmıştı. Şüpheli bir biçimde yaşamını yitiren Naz’ın ölümü, kayıtlara intihar olarak geçmiş ve baba Şaban Vatan, kızının intihar etmediği, öldürüldüğü iddiasıyla hukuk mücadelesi başlatmıştı.

Baba Şaban Vatan’a, 6 yıldır devam ettirdiği hukuk mücadelesinde birçok dava açıldı, Vatan ise sosyal medya hesaplarından, kızı için verdiği mücadeleyi paylaşıp sorumluların hesap vermesini bekledi.

rabia-naz-1.jpgERDOĞAN DAVA AÇMIŞTI

Vatan hakkında Turkuvaz Medya’dan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dava açmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendisine açtığı “Cumhurbaşkanına hakaret” davası hakkında Vatan, "Sn. Erdoğan avukatınızın amacı nedir, yetmedi mi? Hakkımda yıllardır yaşattığınız zülüm, yetmedi mi? 6 yıldır katilleri sokakta gezdiriyorsunuz. Kendi adaletimizi artık kendimiz mi sağlayalım? Benim evladım öldürüldü evladım. Lanet Olsun!" ifadelerini kullanmıştı.

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İLK DURUŞMADA BERAAT ETTİ

Erdoğan’ın “Cumhurbaşkanına hakaret” gerekçesiyle açtığı davanın ilk duruşması, 22 Mayıs günü saat 14.00’da görüldü. Mahkeme, Şaban Vatan’a ilk duruşmada beraat kararı verdi.

Bunun üzerine Vatan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kazandık. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatının hakkımda açtığı davanın ilk duruşmasından beraat ederek çıktım. Bugün sadece Şaban Vatan değil, bizim gibi evlatlarının adaletinin mücadelesini veren tüm anneler babalar kazandı. Rabia Naz Kazandı..." açıklamasında bulundu.

ekran-goruntusu-2024-05-23-094302.pngNELER OLMUŞTU?

Rabia Naz Vatan, 13 Nisan 2018 tarihinde, evinin önünde yaralı olarak bulunmuştu. Hastaneye kaldırılan 11 yaşındaki Rabia Naz, bütün müdahalelere rağmen kurtarılamamış ve şüpheli ölümü kayıtlara “intihar” olarak geçmişti.

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Baba Şaban Vatan, Rabia Naz’a AKP’li Eynesil Belediye Başkanı’nın yeğeninin kullandığı arabanın çarptığını ileri sürmüş ve hukuk mücadelesine başlamıştı. Rabia Naz’ın da aralarında olduğu şüpheli ölümlerine ilişkin TBMM’de bir komisyon oluşturulmuştu.

Rabia Naz davasında, şüpheli şahıslar hakkında takipsizlik kararı verilmiş, Şaban Vatan bu karara, "Biz yılmayacağız. Gereken itirazlarımızı yapacağız ve Rabia Naz'ımızın adaletini aramak için bütün gerekenleri yapacağız. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül Bey, savcıma güveniyorum demiştiniz, savcının nasıl takipsizlik verdiğini iyi inceleyin. Bu nasıl bir vicdan? Nasıl bu durumu kabul ettiniz? HSK raporu dahi sonuçlandırılmadı, meclis komisyonundan dahi gizlendi.” ifadeleriyle tepki göstermişti.

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