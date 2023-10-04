Erdoğan'ın rahatsızlığı nedeniyle İspanya ziyareti iptal edildi

AKP grup toplantısı ve İspanya ziyareti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın soğuk algınlığı nedeniyle iptal edildi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Erdoğan'ın rahatsızlığı nedeniyle İspanya ziyareti iptal edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile 28 Eylül tarihinde telefon görüşmesi yapmış ve Erdoğan İspanya'ya davet edilmişti.

İki ülke arasındaki ilişkiler ve bölgesel gelişmelerin konuşulacağı ziyaret için Erdoğan AKP Grup Toplantısı'nın ardından İspanya'ya hareket edecekti. İspanya ziyareti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rahatsızlığı nedeniyle iptal edildi.

Edinilen bilgilere göre, Erdoğan'ın rahatsızlığının soğuk algınlığı olduğu aktarıldı.

İkili görüşmede şu konular görüşülecekti:

-Ekonomik ve ticari ilişkiler

-Siyasi diyalog

-Bölgesel gelişmeler

-Ukrayna-Rusya savaşı

-Suriye

Ayrıntılar geliyor...

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