Erdoğan’ın sağına oturdu görenler şaşkına döndü! O isim siyasete geri mi dönüyor?

TBMM Tören Salonu'nda "Zaferin Adı Türkiye" temasıyla 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı gerçekleştirildi. Törene, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un yanı sıra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Başkanvekilleri, partilerin grup başkanvekilleri, eski TBMM Başkanları, eski başbakanlar, siyasi partilerin liderleri ve temsilcileri, gaziler, şehit ve gazi yakınları katıldı.

Törenin ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan, törene katılan Devlet Bahçeli, eski Başbakan Tansu Çiller, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin de bulunduğu siyasilerle bir araya gelerek çay içti ve sohbet etti.

TANSU ÇİLLER DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Görüşmede Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, TBMM Başkanvekili Celal Adan da yer aldı. Görüşmeye ilişkin paylaşılan fotoğrafta, Tansu Çiller'in Erdoğan'ın hemen sağında Devlet Bahçeli'nin yanında oturması kafaları karıştırdı. Fotoğrafı görenler, "Acaba aktif siyasete geri mi dönüyor?" yorumunu yaptı.