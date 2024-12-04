Erdoğan'ın tercümanı büyükelçi olarak atandı

Bazı büyükelçilikler ve daimi temsilciliklerde yeni atamalar gerçekleştirildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, atamalara ilişkin kararları büyükelçilere iletti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın danışman ekibinden bazı isimler de büyükelçi olarak görevlendirildiği ortaya çıktı. Erdoğan’ın Arapça tercümanı ve danışmanı Yakup Caymazoğlu Ürdün’ün başkenti Amman’a, eski basın müşaviri Lütfullah Göktaş ise Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’ye büyükelçi olarak atandı.
Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Birol Akgün de Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye büyükelçi olarak atanan isimler arasında yer aldı.
Kadın diplomatların atamalardaki ağırlığı ise dikkat çekti. Dışişleri Bakanlığı İkili İlişkiler Asya Pasifik Genel Müdürü Esra Cankorur Dublin’e, Doğu Afrika Genel Müdürü Elif Ülgen Roma’ya, Orta Asya Genel Müdürü Gökhan Turan ise Berlin’e büyükelçi olarak görevlendirildi.
İşte Fidan’ın tebliğ ettiği yeni görevler:
İkili İlişkiler (Asya-Pasifik) Genel Müdürü Büyükelçi Esra Cankorur'un Dublin Büyükelçisi
İkili İlişkiler (Doğu Afrika) Genel Müdürü Büyükelçi Elif Çomoğlu Ülgen'in Roma Büyükelçisi
İkili İlişkiler (Orta Asya ve Türk Devletleri Teşkilatı) Genel Müdürü Büyükelçi Gökhan Turan'ın Berlin Büyükelçisi
Büyükelçi Ali Murat Ersoy'un Yeni Delhi Büyükelçisi
Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Birol Akgün'ün Bakü Büyükelçisi, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Yakup Caymazoğlu'nun Amman Büyükelçisi
Büyükelçi Hakan Çakıl'ın Dünya Ticaret Örgütü Daimi Temsilcisi, Vatikan Büyükelçisi Ufuk Ulutaş'ın Taşkent Büyükelçisi
Kamu Diplomasisi ve Stratejik İletişim Genel Müdürü Büyükelçi Sadık Arslan'ın Singapur Büyükelçisi
Büyükelçi Mehmet Poroy'un Abuja Büyükelçisi, Büyükelçi Lütfullah Göktaş'ın Abu Dabi Büyükelçisi
Büyükelçi Armağan İnci Ersoy'un Panama Büyükelçisi, Büyükelçi Nuri Kaya Bakkalbaşı'nın Managua Büyükelçisi
Büyükelçi Mekin Mustafa Kemal Ökem’in Bişkek Büyükelçisi, Personel Genel Müdür Yardımcısı Elçi Melih Karalar'ın Wellington Büyükelçisi
Strateji Geliştirme Başkanlığı Genel Müdür Yardımcısı Elçi Başak Genç Yüksel'in Ulanbator Büyükelçisi
Çevre, İklim Değişikliği ve Sınıraşan Sular Genel Müdür Yardımcısı Elçi Feriba Duygu Hokkacı Esirgen'in Vagadugu Büyükelçisi
Protokol Genel Müdür Yardımcısı Elçi Emin Akseki'nin Saraybosna Büyükelçisi
Ekonomik ve Ticari İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Elçi Julide Kayıhan'ın Bangkok Büyükelçisi
Destek Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Elçi Aytaç Yılmaz'ın Havana Büyükelçisi