Erdoğan'ın tercümanı büyükelçi olarak atandı

Bazı büyükelçilikler ve daimi temsilciliklerde yeni atamalar gerçekleştirildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, atamalara ilişkin kararları büyükelçilere iletti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın danışman ekibinden bazı isimler de büyükelçi olarak görevlendirildiği ortaya çıktı. Erdoğan’ın Arapça tercümanı ve danışmanı Yakup Caymazoğlu Ürdün’ün başkenti Amman’a, eski basın müşaviri Lütfullah Göktaş ise Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’ye büyükelçi olarak atandı.

Hakan Caymazoğlu

Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Birol Akgün de Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye büyükelçi olarak atanan isimler arasında yer aldı.

Kadın diplomatların atamalardaki ağırlığı ise dikkat çekti. Dışişleri Bakanlığı İkili İlişkiler Asya Pasifik Genel Müdürü Esra Cankorur Dublin’e, Doğu Afrika Genel Müdürü Elif Ülgen Roma’ya, Orta Asya Genel Müdürü Gökhan Turan ise Berlin’e büyükelçi olarak görevlendirildi.

İşte Fidan’ın tebliğ ettiği yeni görevler:

İkili İlişkiler (Asya-Pasifik) Genel Müdürü Büyükelçi Esra Cankorur'un Dublin Büyükelçisi

İkili İlişkiler (Doğu Afrika) Genel Müdürü Büyükelçi Elif Çomoğlu Ülgen'in Roma Büyükelçisi

İkili İlişkiler (Orta Asya ve Türk Devletleri Teşkilatı) Genel Müdürü Büyükelçi Gökhan Turan'ın Berlin Büyükelçisi

Büyükelçi Ali Murat Ersoy'un Yeni Delhi Büyükelçisi

Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Birol Akgün'ün Bakü Büyükelçisi, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Yakup Caymazoğlu'nun Amman Büyükelçisi

Büyükelçi Hakan Çakıl'ın Dünya Ticaret Örgütü Daimi Temsilcisi, Vatikan Büyükelçisi Ufuk Ulutaş'ın Taşkent Büyükelçisi

Kamu Diplomasisi ve Stratejik İletişim Genel Müdürü Büyükelçi Sadık Arslan'ın Singapur Büyükelçisi

Büyükelçi Mehmet Poroy'un Abuja Büyükelçisi, Büyükelçi Lütfullah Göktaş'ın Abu Dabi Büyükelçisi

Büyükelçi Armağan İnci Ersoy'un Panama Büyükelçisi, Büyükelçi Nuri Kaya Bakkalbaşı'nın Managua Büyükelçisi

Büyükelçi Mekin Mustafa Kemal Ökem’in Bişkek Büyükelçisi, Personel Genel Müdür Yardımcısı Elçi Melih Karalar'ın Wellington Büyükelçisi

Strateji Geliştirme Başkanlığı Genel Müdür Yardımcısı Elçi Başak Genç Yüksel'in Ulanbator Büyükelçisi

Çevre, İklim Değişikliği ve Sınıraşan Sular Genel Müdür Yardımcısı Elçi Feriba Duygu Hokkacı Esirgen'in Vagadugu Büyükelçisi

Protokol Genel Müdür Yardımcısı Elçi Emin Akseki'nin Saraybosna Büyükelçisi

Ekonomik ve Ticari İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Elçi Julide Kayıhan'ın Bangkok Büyükelçisi

Destek Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Elçi Aytaç Yılmaz'ın Havana Büyükelçisi