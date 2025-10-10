Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı 12. Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Azerbaycan'daki temaslarının ardından yurda dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan'ın uçağındaki gazeteciler arasında yer alan gazeteci olmayan bir isim dikkat çekti.

Sinema oyuncusu Hülya Koçyiğit'in kızı Gülşah Alkoçlar'ın da, sahibi olduğu Lider Haber TV'yi temsilen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD gezisinin ardından bu kez Azerbaycan ekibine dahil olduğu görüldü.

Öte yandan, Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uçağının Washington’dan havalanmaya hazırlandığı saatlerde gazetecilerin uçakta soracakları soruların liste halinde kendisine geldiğini açıklaması gündem olmuştu.