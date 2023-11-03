Erdoğan’ın uçağındaki o isim tartışma yarattı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devleti Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 10'uncu Zirvesi için Kazakistan'ın başkenti Astana'ya gitti. TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Yılmaz da yaptığı bir paylaşımla Cumhurbaşkanıyla birlikte Astana'ya gittiğini duyurdu. Gazeteci Barış Terkoğlu, Yılmaz'ın paylaşımı alıntılayarak "Hangi sıfatla?" diye sordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi 10. Zirvesi için başkent Astana'ya gitti.

TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Yılmaz, X hesabından bir paylaşım yaparak Astana'ya gittiğini duyurdu.

Yılmaz, paylaşımında "Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde, dost ve kardeş ülke Kazakistan’a hareket ettik. Türk Devletleri Teşkilatı’nın Devlet Başkanları 10. Zirve Toplantısı’na katılmak üzere Sayın Cumhurbaşkanımız ve beraberindeki delegasyon heyeti olarak Başkent #Astana’ya uçuyoruz.. Türk Asrı Başlıyor" ifadelerini kullandı.

"HANGİ RESMİ GÖREV VEYA SIFATLA GİTTİNİZ?"

Bahadır Yılmaz'ın paylaşımına ardından sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi.

Kullanıcıları Yılmaz'a 'hangi resmi görev ya da sıfatla gittiniz?' sorusu soruldu.

Gazeteci Barış Terkoğlu da o paylaşımlardan birisini alıntılayarak "Sahi hangi sıfatla?" diye sordu.