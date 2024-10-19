Erdoğan’ın üstünü çizeceği bakan sayısı belli oldu! Bomba kulis bilgisi sızdı…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın genel başkan yardımcılarında ve kabinede bazı değişiklikler olabileceği" söylemi sonrasında kulis bilgileri de hareketlendi. Bazı bakan isimleri konuşulurken bir bomba kulis haberi daha geldi. Türkiye Gazetesi’nin özel haberine göre, AK Parti kaynaklarından alınan bilgide köklü bir değişiklik olmayacağı belirtilirken, "3-5 kişi ya değişir ya değişmez. Çünkü kabine ile ilgili şu anda bir problem olduğu düşünülmüyor”denildi.

ERDOĞAN DEĞİŞİKLİK SİNYALİNİ VERDİ

Geçtiğimiz günlerde Arnavutluk-Sırbistan ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını cevaplayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "genel başkan yardımcılarında ve kabinede bazı değişiklikler olabileceğini" söylemişti. Erdoğan’ın söyleminin ardından gelecek yıl nisan ayında yapılacak AK Parti büyük kongre döneminde hem "genel başkan yardımcılığında" hem de "kabinede bazı değişikler" olabileceği söylemi iddia edilmişti.

KULİSLERDE BOMBA İSİMLER KONUŞULUYOR

Görev değişikliği ihtimali konuşulan isimler de oldu. Kulislerdeki iddia edilen isimler; İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı olmuştu.

TEKİN: TAKDİR DİYELİM

Dünde Erzurum'da bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, basın mensuplarıyla, kabine değişikliğine ilişkin sorusuna yanıt verdi. Tekin, "Süreçle ilgili millet en çok beni konuşuyor ama öyle iki aşırı uç ki, bir kısmı 'Yeri sağlam' diyor. Beklemiyorum demiyorum çünkü kesin konuşmayı sevmem. Takdir diyelim" ifadelerini kullandı.

MYK’DA KÖKLÜ DEĞİŞİKLİK

Türkiye Gazetesi’nin özel haberine göre, büyük kongrede MKYK başta olmak üzere parti vitrininde dikkat çekici değişiklikler yapılması bekleniyor. Erdoğan’ın kurmayları ile yaptığı toplantılarda bilgi birikimi yüksek kişilerin değerlendirileceği belirtildi. MYK’da köklü bir değişikliğin olacağı öne bazıların ise birimlerinin değişebileceği ifade edildi.

“3-5 DEĞİŞİRİ YA DEĞİŞMEZ”

Kabinedeki değişiklik ile ilgili AK Parti kaynaklarından alınan bilgi ise şu şekilde; “Çok köklü bir değişim beklemek doğru değil. 3-5 kişi ya değişir ya değişmez. Çünkü kabine ile ilgili şu anda bir problem olduğu düşünülmüyor”

Parti yönetim kadrolarında uzun süredir görev yapanların ‘dinlemeye’ alarak genç isimlere yer vemesi de bekleniyor. Dikkat çeken ise ihtiyaç duyulması hâlinde bazı bakanlıkların ikiye bölünmesi ve bakan yardımcılarının sayısının azaltılması olduğu aktarıldı.