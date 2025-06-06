Erdoğan’ın vekalet kurbanı Konya’da kesildi

Kaynak: İHA
Erdoğan’ın vekalet kurbanı Konya’da kesildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Diyanet Vakfına (TDV) vekalet verdiği 2 küçükbaş kurban, Konya'da kesildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Diyanet Vakfına (TDV) vekalet verdiği 2 küçükbaş kurban, Konya'da kesildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TDV aracılığıyla vekaleti alınan kurbanlar, vakfın il yönetim kurulu üyelerinden Muammer Altınışık ve beraberindekiler tarafından tekbirler ve dualar eşliğinde kesildi. TDV Satınalma Uzman Yardımcısı Mustafa Eşer, yurt içi kurban kesim faaliyeti için Konya'daki entegre tesiste vekaletlerini veren vatandaşların kurbanlarını kestiklerini ifade etti. Eşer, "Vekaletler arasında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da iki kurbanı var. Onlar da burada kesiliyor" şeklinde konuştu.

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