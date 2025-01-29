Erdoğan'ın yanıt veremediği soru... Ankara kulislerini sallamıştı...

Nefes yazarı Nuray Babacan, son yaşanan felaketlerin ardından AKP kulislerindeki, Bakan Mehmet Nuri Ersoy’un sözlü olarak istifasını dile getirdiği, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bunu önümüzdeki ay planladığı değişimle birlikte hayata geçireceğini iddia etti. İddialara ilişkin bugünkü AKP grup toplantısında hem Bakan Ersoy hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın soruları yanıtsız bırakması dikkat çekti.

Nefes gazetesinin ünlü yazarı Nuray Babacan, Ankara’nın derin koridorlarında aldığı yeni kulis bilgilerini paylaşmıştı. Babacan, ilk olarak üst üste yaşanan felaketlerdeki ihmal ve suçların ‘iktidara’ hiç dokunmadan kapatılması artık kamuoyunun gözünden kaçırılamadığı için Kültür ve Turizm Bakanlığı başta olmak üzere kamunun, Kartalkaya yangınındaki sorumluluğu ‘istifa ve görevden alma’ iddialarını güçlendirdiğini iddia etmişti.

İSTİFASINI SUNDU İDDİASI

Babacan, bu noktada Bakan Mehmet Nuri Ersoy’un sözlü olarak istifasını dile getirdiği, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bunu önümüzdeki ay planladığı değişimle birlikte hayata geçireceğini iddia etti. Ayrıca Babacan, “AKP kulislerindeki, görevden alınacak bakan totosunda, Kültür ve Turizm Bakanı ilk sıraya oturdu. Bir ay öncesi ‘çok az olasılık’ görünen bu isim, şimdi liste başı.” dedi.

HEM ERDOĞAN HEM DE BAKAN YANITSIZ BIRAKTI

AKP Grup Toplantısı’nda basın mensuplarının iddialara ilişkin Bakan Mehmet Nuri Ersoy’a yönelttiği soru yanıtsız kalmıştı. Toplantının ardından bir gazetecinin istifa sorusunu yönelttiği Cumhurbaşkanı Erdoğan da cevap vermemesi dikkat çekti.